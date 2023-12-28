Noel'i Kutlayan Justin Bieber ve Annesi Görenleri İnandıramadı: "Abla - Kardeş Gibiler"
Noel'i Kutlayan Justin Bieber ve Annesi Görenleri İnandıramadı: "Abla - Kardeş Gibiler"
Noel bayramını ailesiyle kutlayan Justin Bieber, annesiyle poz verdi. Ancak Bieber'ın annesini görenler genç görünümü karşısında hayrete düştü.
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Bir zamanlar tüm dünyayı kasıp kavuran ve genç kızların gözde sanatçısı olan Justin Bieber'ı tanımayan kişi çok azdır diye düşünüyoruz.
Zamanında o konser senin, bu konser benim diye gezmedik şehir ve ülke bırakmayan Bieber, son birkaç yıldır kabuğuna çekilmiş durumda.
Artık müziğinden çok eşi Hailey Bieber'ın yanında yaptığı kombinlerle gündeme geliyor.
Doğrusunu söylemek gerekirse, kombinleri de gündeme gelmeyecek türden değil...
Ünlü şarkıcı, Noel kutlaması için ailesiyle bir araya geldi.
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Annesi Pattie Mallette ile beraber poz veren Bieber, bu sefer annesinin gölgesinde kaldı.
İkilinin fotoğraflarını görenler, Pattie Mallette'nin genç görünümü karşısında hayretlere düştü!
Anne oğuldan çok abla - kardeşe benzetilen ikiliye yorumlar da gecikmedi.
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