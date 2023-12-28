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Noel'i Kutlayan Justin Bieber ve Annesi Görenleri İnandıramadı: "Abla - Kardeş Gibiler"

Noel'i Kutlayan Justin Bieber ve Annesi Görenleri İnandıramadı: "Abla - Kardeş Gibiler"

Justin Bieber
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 21:54

Noel bayramını ailesiyle kutlayan Justin Bieber, annesiyle poz verdi. Ancak Bieber'ın annesini görenler genç görünümü karşısında hayrete düştü. 

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