Adını Efsane Modeller Arasına Yazdırmaya Ant İçen Kendall Jenner Yılbaşı Tarzıyla Herkesi Büyüledi
Adını Efsane Modeller Arasına Yazdırmaya Ant İçen Kendall Jenner Yılbaşı Tarzıyla Herkesi Büyüledi
Ünlü model Kendall Jenner, moda camiasını kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yine zenginliğini konuşturarak muhteşem bir parça ile poz verdi. Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendall Jenner malumunuz.... Jenner-Kardashian ailesinin en iyi moda anlayışına sahip kız kardeş olduğunu iddia eden Jenner, seçimleriyle bunu her seferinde kanıtlıyor.
2023 yılının Şubat ayında Bad Bunny ile çıkmaya başlayan Jenner'ın bu ilişkisi de çok sürmedi: İkili geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı.
Ancak hayatında aşk acısından eser olmayan Jenner, paylaşımlarına son hız devam ederek düşman çatlatıyor!
Ünlü model, ailesiyle yaptığı Noel kutlamasındaki tarzı ile gören herkesi mest etti.
Güzel model, ünlü moda tasarımcısı Louis Feraud'un bir parçasından esinlenilerek ona özel hazırlanmış bir elbise giydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlham alınan model (1997) ... 👇
Kendall Jenner, stilisti Dani Michelle'e güvenmekle ne kadar iyi yaptığını da görmüş oldu. 😅
Jenner'a hayranlık dolu yorumlar da elbette gecikmedi.
"Kendall'ın kıyafeti hakkında konuşmayacak mıyız? MÜKEMMEL"
"Elbise 🖤"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Elbisesini seviyorum, ondan nefret ediyorum"
Siz Jenner'ın kombinini nasıl buldunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda