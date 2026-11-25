Dünya Genelinde Çalınma Rekoru Kıran Yiyecek Hangisi?
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Market hırsızlığı denince aklımıza genellikle küçük elektronik ürünler ya da çantaya atılan kozmetikler gelir. Yiyecek çalındığını düşündüğümüzde ise cebine şeker dolduran gençler ya da montunun içine içki saklayanlar canlanır gözümüzde. Oysa dünyada en çok çalınan yiyecek bunların hiçbiri değil. Rekor, neredeyse her mutfakta bulunan bir ürüne ait.
Marketlerden en çok çalınan yiyecek peynir.
Peynir hem kolay saklanabildiği hem de kolay satılabildiği için hırsızların gözdesi.
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