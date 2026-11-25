İngiltere merkezli Perakende Araştırmaları Merkezi'nin verileri, marketlerden en sık çalınan ürünler arasında makyaj malzemeleri, akıllı hoparlörler, kulaklıklar ve aksesuarların bulunduğunu gösteriyor. Listede paketli et ve kahve gibi yiyecekler de var. Alkollü içkiler arasında ise en çok viski, şampanya ve cin çalınıyor.

Ancak zirvede bambaşka bir ürün yer alıyor. Dünyada en çok çalınan yiyecek, hamburgerlerin vazgeçilmezi olan peynir. TIME dergisi 2011'de aynı merkezin verilerine dayanarak dünyadaki peynirin yüzde 4'ünün çalındığını duyurmuştu. Aradan geçen yıllara rağmen peynir hala bu listedeki yerini koruyor.