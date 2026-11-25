Bir insanın nasıl giyindiğine bakarak onun karakteri hakkında bir şeyler söyleyebiliriz. Çünkü seçilen kıyafetler sadece tarzımızı değil, ruh halimizi ve kendimizi ifade etme biçimimizi de yansıtır.

Bu teste vereceğin cevaplarla senin ne kadar ana karakter olduğunu bulabiliriz!