Seçtiğin Kombinlere Göre Sen Ne Kadar Ana Karaktersin?
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Bir insanın nasıl giyindiğine bakarak onun karakteri hakkında bir şeyler söyleyebiliriz. Çünkü seçilen kıyafetler sadece tarzımızı değil, ruh halimizi ve kendimizi ifade etme biçimimizi de yansıtır.
Bu teste vereceğin cevaplarla senin ne kadar ana karakter olduğunu bulabiliriz!
1. Arkadaşlarınla kahve içme zamanı! Bu kıyafetlerden hangisini tercih edersin?
2. Akşama konser var! Kombinin nasıl olur?
3. İlk buluşma... Nasıl bir şey tercih edersin?
4. Özel bir davete hazırlanıyorsun. Ne tercih edersin?
5. Yağmurlu bir günde hangisini giyersin?
6. Son olarak! Arkadaşın senin için kombin seçmek istediğinde ne düşünürsün?
Doğal ana karakter!
Zarif ana karakter!
Tam bir ana karakter!
Rahat ana karakter
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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