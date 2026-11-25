Anne Usulü Böreğin Sırrı Ortaya Çıktı: Kat Kat Ayrılıp Çıtır Çıtır Olması Bu 4 Detaya Bağlı
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Evde açılan böreğin tadı başka olsa da çoğu zaman fırından istenen dokuda çıkmıyor; ya içi hamur gibi kalıyor ya da üstü yumuşuyor. Kat kat ayrılan, dışı çıtır çıtır börekleri anne mutfaklarından tanıyanlar için sevindirici bir haber var: Bu dokunun sırrı pahalı malzemelerde değil, yıllardır uygulanan birkaç küçük detayda saklı.
Çıtırlığın sırrı iç harçta değil, yufkaların arasında saklı.
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