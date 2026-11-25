Börek denince akla ilk olarak peynirli, ıspanaklı ya da kıymalı iç harç gelse de dokuyu asıl belirleyen şey yufkanın nasıl hazırlandığı. Geleneksel tariflerde yufkalar üst üste öylece dizilmiyor; her katın arasına yağ, tereyağı ya da sos sürülüyor.

Bu ince tabaka pişirme sırasında katların birbirine yapışmasını engelliyor. Katlar ayrı kaldıkça her biri kendi başına kızarıyor ve börek fırından çıktığında o tanıdık kat kat görüntüyü alıyor. Yağsız ya da gelişigüzel sürülen yufkalarda ise katlar tek bir hamur kütlesine dönüşebiliyor.

Tereyağı da tam bu noktada devreye giriyor. Bazı eski usul tariflerde eritilmiş tereyağı sıvı yağla karıştırılarak katların arasına sürülüyor. Tereyağı böreğe o bildik kokuyu ve aromayı verirken, karışımın katlar arasına yayılması pişirmede daha belirgin bir katmanlı yapı oluşturuyor.