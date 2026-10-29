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İstanbul Avrupa Yakası'nın En İyi 15 Börekçisi

İstanbul Avrupa Yakası'nın En İyi 15 Börekçisi

İstanbul
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
29.10.2026 - 10:01
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Kol böreği mi, su böreği mi, yoksa çıtır çıtır bir Boşnak böreği mi? Hangisini seçerseniz seçin, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda iyi bir börekçi bulmak için çok uzağa gitmenize gerek yok. Biz de ziyaretçilere kulak verdik: Google Haritalar'da 100'den fazla yorum almış börekçiler arasında puanı en yüksek 15 adresi sizin için derledik. Puanı eşit olan mekânları, yıldız dağılımından hesaplanan ortalamaya göre sıraladık.

Fatih ve Beyoğlu'nun tarihi börekçileri ile Bayrampaşa'nın Boşnak börekçileri listenin omurgasını oluşturuyor.

Not: Puanlar ve yorum sayıları 27 Ekim 2026 tarihine aittir ve zamanla değişebilir.

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1. Sliva Boşnak Böreği Sevim Baliç - Beyoğlu

1. Sliva Boşnak Böreği Sevim Baliç - Beyoğlu

Karaköy'de, Şair Ziya Paşa Caddesi'ndeki Sliva, Avrupa Yakası listemizin zirvesinde. Balkan mutfağına odaklanan mekânda Boşnak böreği ve Boşnak mantısının yanında kuru etli tost da öneriliyor. Ziyaretçiler tazeliği, bol iç harcını ve kendilerini evde gibi hissettiren samimiyeti anlatıyor.

Google Puanı: 5,0 (287 değerlendirme)

Adres: Bereketzade, Şair Ziya Paşa Cd. No:4/B, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0549 300 70 01

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Salı: 07.00 - 20.00 / Perşembe: 07.00 - 17.00 / Çarşamba, Cuma ve hafta sonu: 09.00 - 17.00

Instagram Adresi: @sliva_beyoglu

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Boşnak böreği, Boşnak mantısı, kuru etli tost, samimi karşılama.

2. Tarihi İstiklal Börekçisi - Beyoğlu

2. Tarihi İstiklal Börekçisi - Beyoğlu

İstiklal Caddesi'ndeki tarihi Suriye Pasajı'nın içinde, küçük bir aile işletmesi. Su böreği, kıymalı börek ve güveç en çok önerilenler; kremalı böreği ayrıca övenler de var. Puanı 107 yorumla oluştuğu için henüz oynak sayılır ama İstiklal'in kalabalığından kaçıp börek yemek için güzel bir durak.

Google Puanı: 5,0 (107 değerlendirme)

Adres: Asmalı Mescit, Suriye Pasajı No:166/4, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0552 449 79 37

Çalışma Saatleri: Her gün 06.00 - 22.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Su böreği, kremalı börek, güveç, tarihi pasaj atmosferi.

3. Merdane Börek ve Pide - Fatih

3. Merdane Börek ve Pide - Fatih

Beyazıt'a yürüme mesafesindeki Saraç İshak Mahallesi'nde bulunan Merdane, tam bir mahalle esnafı havası taşıyor. Börekleri kadar fırından yeni çıkmış kıymalı pidesi de çok övülüyor. Fiyatların uygun, dükkânın tertemiz, ustanın güler yüzlü olduğu yorumlarda sıkça geçiyor.

Google Puanı: 5,0 (223 değerlendirme)

Adres: Saraç İshak, Tayyareci Kemal Sk. 24/A, 34126 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 458 13 12

Çalışma Saatleri: Her gün 06.00 - 19.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Kıymalı pide, sıcak börek, uygun fiyat, mahalle atmosferi.

4. Meydan Börek - Fatih

4. Meydan Börek - Fatih

Sultanahmet'te, Cankurtaran Meydanı'ndaki Meydan Börek, baba-oğulun işlettiği küçük bir börekçi ve esnaf lokantası. Sabah böreği ve kahvaltının yanında öğlen ev yemekleri de çıkıyor; turistlerin de sık uğradığı bir adres. Yorumlarda uygun fiyat, samimiyet ve ev yemeklerinin lezzeti öne çıkıyor.

Google Puanı: 4,9 (345 değerlendirme)

Adres: Cankurtaran, Cankurtaran Meydanı Sk. No:11, 34122 Fatih/İstanbul

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 08.00 - 18.00 / Pazar: Kapalı

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Börek ve kahvaltı, ev yemekleri, çorba, uygun fiyat.

5. Sandzak (Sancak) Boşnak Börekçi - Bayrampaşa

5. Sandzak (Sancak) Boşnak Börekçi - Bayrampaşa

Bayrampaşa'daki Sandzak, böreklerini taş fırında ve incecik açılmış hamurla pişiriyor. Çıtır hamur ve bol malzeme, yorumların ortak noktası. Peynirli Boşnak böreği ve kıymalı mantı en çok anılanlar; içeride ve dışarıda oturma alanı var.

Google Puanı: 4,9 (106 değerlendirme)

Adres: Yıldırım, Şht. Kamil Balkan Cd. No:101, 34045 Bayrampaşa/İstanbul

Telefon: (0212) 437 31 36

Çalışma Saatleri: Her gün 07.00 - 17.00

Instagram Adresi: @sandzakborek

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Taş fırında Boşnak böreği, kıymalı mantı, ikramlar, temizlik.

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6. Emek Börek - Beyoğlu

6. Emek Börek - Beyoğlu

Beyoğlu Kamer Hatun'daki Emek Börek, 437 yorumla Avrupa Yakası listesinin en çok değerlendirilen adreslerinden. Su böreği, kıymalı, peynirli ve patatesli börek denenebilir; tatlı niyetine pudra şekerli küt böreği de öneriliyor. Karışık porsiyon yaptırmak mümkün, fiyatlar da bölgeye göre uygun bulunuyor.

Google Puanı: 4,9 (437 değerlendirme)

Adres: Kamer Hatun, Kamer Hatun Cd., 34435 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 292 42 97

Çalışma Saatleri: Her gün 06.00 - 18.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Su böreği, küt böreği, karışık porsiyon, uygun fiyat.

7. Özen Börekçisi - Beyoğlu

7. Özen Börekçisi - Beyoğlu

Boğazkesen Caddesi'ndeki Özen Börekçisi, sabah 04.00'te açılan küçük ve eski usul bir börekçi. Yorumlara göre dükkânı işleten yaşça büyük sahipler servisi bizzat yapıyor ve hızlarıyla şaşırtıyor. Peynirli ve karışık börek, şekerli küt böreği ve poğaça öne çıkıyor; oturma alanı ise küçük.

Google Puanı: 4,9 (162 değerlendirme)

Adres: Firuzağa, Boğazkesen Cd. No:68, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0533 725 90 36

Çalışma Saatleri: Her gün 04.00 - 18.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Peynirli börek, küt böreği, poğaça, sahiplerin bizzat servisi.

8. Sıla Börek - Başakşehir

8. Sıla Börek - Başakşehir

Başakşehir'de, Genç Osman Caddesi'ndeki Sıla Börek sabah 04.00'ten akşam 21.00'e kadar açık. Ziyaretçilerin çoğu müdavim; her sabah kahvaltısını burada yapanlar var. Tazelik, hijyen ve mideyi yormayan börekler yorumların ortak noktası; fiyatlar da makul bulunuyor.

Google Puanı: 4,8 (182 değerlendirme)

Adres: Başçarşı, Genç Osman Cd., 34480 Başakşehir/İstanbul

Telefon: 0541 714 74 52

Çalışma Saatleri: Her gün 04.00 - 21.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Sabah kahvaltısı, taze börek, hijyen, güler yüz.

9. Zambak Boşnak Börekçisi - Bayrampaşa

9. Zambak Boşnak Börekçisi - Bayrampaşa

Bayrampaşa 19 Mayıs Caddesi'ndeki Zambak, 634 yorumla Avrupa Yakası listesinin en çok değerlendirilen adreslerinden. Boşnak böreği ve Boşnak mantısında hamurun pişme kıvamı övülüyor; porsiyonlar büyük. Yaban mersinli küt böreği gibi farklı tatlı denemeleri ve sarma ikramı da yorumlarda sık geçiyor.

Google Puanı: 4,8 (634 değerlendirme)

Adres: Kocatepe, 19 Mayıs Cd. No:111/A, 34045 Bayrampaşa/İstanbul

Telefon: 0542 229 42 02

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 07.00 - 19.30 / Pazar: 09.00 - 19.30

İnternet Sitesi: zambakbosnakborekcisi.com

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Boşnak böreği, Boşnak mantısı, yaban mersinli küt böreği, ikramlar.

10. 500 Evler Börekçisi - Gaziosmanpaşa

10. 500 Evler Börekçisi - Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa'daki 500 Evler Börekçisi, sabah 06.00'dan öğleden sonra 15.00'e kadar açık. Ziyaretçiler en çok uygun fiyatları ve esnaflığı övüyor; tartı eksik gelirse hesabı yuvarlamak yerine fazladan börek koyduklarını anlatanlar bile var. Sıcak börek ve poğaça için mahallenin uğrak adresi.

Google Puanı: 4,8 (171 değerlendirme)

Adres: Hürriyet, 500 Evler Cd. No:60, 34035 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Telefon: 0536 787 30 37

Çalışma Saatleri: Her gün 06.00 - 15.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Uygun fiyat, sıcak börek ve poğaça, dürüst esnaflık.

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11. Rumeli Börekçisi - Fatih

11. Rumeli Börekçisi - Fatih

Vatan Caddesi'ndeki Rumeli Börekçisi yeni açılmış bir şube olsa da puanıyla hızla öne çıktı. İşletmenin anlattığına göre börekler 1930'lardan gelen bir aile tarifiyle, el açması ve mayasız hamurla taş fırında pişiriliyor. Boşnak böreği ve ıspanaklı-peynirli börek beğeniliyor.

Google Puanı: 4,8 (115 değerlendirme)

Adres: Akşemsettin, Adnan Menderes Vatan Blv. 40B, 34080 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 830 19 30

Çalışma Saatleri: Her gün 06.00 - 17.00

İnternet Sitesi: rumeliborekcisi.com

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: El açması börekler, Boşnak böreği, taze çay, ikramlar.

Bilmekte Fayda Var: Fiyatları ortalamanın üzerinde bulan ziyaretçiler de var.

12. Tarihi Çemberlitaş Börekçisi - Fatih

12. Tarihi Çemberlitaş Börekçisi - Fatih

Çemberlitaş'ta, Peykhane Sokağı'ndaki bu tarihi börekçinin yıldızı kol böreği. 528 yorumla listenin en çok değerlendirilen adreslerinden biri. Peynirli kol böreği ve kıymalı Sarıyer böreği öne çıkıyor; Adana usulü peynirli börek de var. Fiyat-performans ve hızlı servis yorumlarda sık geçiyor.

Google Puanı: 4,8 (528 değerlendirme)

Adres: Binbirdirek, Peykhane Sk. 23A, 34122 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 516 98 92

Çalışma Saatleri: Her gün 06.00 - 19.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Peynirli kol böreği, kıymalı Sarıyer böreği, demli çay, hızlı servis.

13. Rumeli Börekçisi - Beşiktaş

13. Rumeli Börekçisi - Beşiktaş

Rumeli Börekçisi'nin Beşiktaş Mecidiye'deki şubesi de aynı tariflerle çalışıyor. Pırasalı, patlıcanlı, biberli-soğanlı gibi farklı çeşitleri var; el açması ve az yağlı olmaları övülüyor. Dereotlu poğaça ve lor kurabiyesi de ilgi görüyor.

Google Puanı: 4,8 (204 değerlendirme)

Adres: Mecidiye, Ambarlıdere Sk. No:7/A, 34347 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: (0212) 524 24 22

Çalışma Saatleri: Her gün 07.00 - 20.00

İnternet Sitesi: rumeliborekcisi.com

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Pırasalı ve patlıcanlı börek, dereotlu poğaça, lor kurabiyesi, misafirperverlik.

14. Meşhur Kastamonu Börekçisi - Bağcılar

14. Meşhur Kastamonu Börekçisi - Bağcılar

Bağcılar Merkez'de, Güngören Caddesi'ndeki bu börekçi, sabah kahvaltısı için mahallelinin tercih ettiği bir adres. Ziyaretçiler malzemenin bolluğunu, ürünlerin sıcak ve taze gelmesini ve diğer börekçilere göre ferah olan salonu övüyor.

Google Puanı: 4,8 (105 değerlendirme)

Adres: Merkez, Güngören Cd. 29A, 34200 Bağcılar/İstanbul

Çalışma Saatleri: Her gün 06.00 - 20.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Bol malzemeli börek, ferah mekân, güler yüzlü çalışanlar.

15. Hazal Börek Salonu - Fatih

15. Hazal Börek Salonu - Fatih

Cağaloğlu'nda, Nuruosmaniye Caddesi'ndeki Hazal Börek Salonu, Sirkeci Marmaray çıkışından yürüme mesafesinde bir esnaf börekçisi. Kol böreği, kıymalı ve peynirli börek tezgâhın yıldızları. Mutfağı girişten görünüyor, porsiyon fiyatı her çeşitte aynı. Çevre esnafın telefonla paket söylediği bir yer.

Google Puanı: 4,8 (421 değerlendirme)

Adres: Alemdar, Nuruosmaniye Cd. No:10/A, 34110 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 528 45 32

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma: 06.00 - 17.00 / Hafta sonu: 06.00 - 15.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Kol böreği, açık mutfak, uygun fiyat, hızlı servis.

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