İstanbul Avrupa Yakası'nın En İyi 15 Börekçisi
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Kol böreği mi, su böreği mi, yoksa çıtır çıtır bir Boşnak böreği mi? Hangisini seçerseniz seçin, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda iyi bir börekçi bulmak için çok uzağa gitmenize gerek yok. Biz de ziyaretçilere kulak verdik: Google Haritalar'da 100'den fazla yorum almış börekçiler arasında puanı en yüksek 15 adresi sizin için derledik. Puanı eşit olan mekânları, yıldız dağılımından hesaplanan ortalamaya göre sıraladık.
Fatih ve Beyoğlu'nun tarihi börekçileri ile Bayrampaşa'nın Boşnak börekçileri listenin omurgasını oluşturuyor.
Not: Puanlar ve yorum sayıları 27 Ekim 2026 tarihine aittir ve zamanla değişebilir.
1. Sliva Boşnak Böreği Sevim Baliç - Beyoğlu
2. Tarihi İstiklal Börekçisi - Beyoğlu
3. Merdane Börek ve Pide - Fatih
4. Meydan Börek - Fatih
5. Sandzak (Sancak) Boşnak Börekçi - Bayrampaşa
6. Emek Börek - Beyoğlu
7. Özen Börekçisi - Beyoğlu
8. Sıla Börek - Başakşehir
9. Zambak Boşnak Börekçisi - Bayrampaşa
10. 500 Evler Börekçisi - Gaziosmanpaşa
11. Rumeli Börekçisi - Fatih
12. Tarihi Çemberlitaş Börekçisi - Fatih
13. Rumeli Börekçisi - Beşiktaş
14. Meşhur Kastamonu Börekçisi - Bağcılar
15. Hazal Börek Salonu - Fatih
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