İstanbul Anadolu Yakası'nın En İyi 15 Börekçisi
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Sabah çayının yanında sıcacık bir börek... İstanbullunun en sevdiği ritüellerden biri. Peki Anadolu Yakası'nda börek için nereye gitmeli? Cevabı ziyaretçilere sorduk: Google Haritalar'da 100'den fazla yorum almış börekçiler arasında puanı en yüksek 15 adresi sizin için derledik. Puanı eşit olan mekânları, yıldız dağılımından hesaplanan ortalamaya göre sıraladık.
Listede Boşnak börekçilerinin ağırlığı hemen dikkat çekiyor; özellikle Pendik ve Kartal'da birbirine çok yakın birçok Boşnak börekçisi listeye girdi.
Not: Puanlar ve yorum sayıları 27 Ekim 2026 tarihine aittir ve zamanla değişebilir.
1. Maya Boşnak Böreği - Üsküdar
2. Payda Börek - Üsküdar
3. Sarıyer Börek & Cafe - Kartal
4. Şanlı Boşnak Börekçisi - Pendik
5. Talha Boşnak Börekçisi - Maltepe
6. Dilek Boşnak Böreği Cafe - Pendik
7. Selin Börek - Pendik
8. Büyükada Börekçisi - Adalar
9. Bosnian Börek - Pendik
10. Bağdat Börek - Kadıköy
11. Bi Börek - Kadıköy
12. Neffis Boşnak Böreği ve Cafe - Kartal
13. Başçarşıja Börek Evi - Pendik
14. Bosna Boşnak Börekçisi - Pendik
15. Levent Börek Kartal - Kartal
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