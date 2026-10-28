İstanbul Anadolu Yakası'nın En İyi 15 Börekçisi

Sabah çayının yanında sıcacık bir börek... İstanbullunun en sevdiği ritüellerden biri. Peki Anadolu Yakası'nda börek için nereye gitmeli? Cevabı ziyaretçilere sorduk: Google Haritalar'da 100'den fazla yorum almış börekçiler arasında puanı en yüksek 15 adresi sizin için derledik. Puanı eşit olan mekânları, yıldız dağılımından hesaplanan ortalamaya göre sıraladık.

Listede Boşnak börekçilerinin ağırlığı hemen dikkat çekiyor; özellikle Pendik ve Kartal'da birbirine çok yakın birçok Boşnak börekçisi listeye girdi.

Not: Puanlar ve yorum sayıları 27 Ekim 2026 tarihine aittir ve zamanla değişebilir.