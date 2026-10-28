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İstanbul Anadolu Yakası'nın En İyi 15 Börekçisi

İstanbul Anadolu Yakası'nın En İyi 15 Börekçisi

İstanbul
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
28.10.2026 - 12:57 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 13:01
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Sabah çayının yanında sıcacık bir börek... İstanbullunun en sevdiği ritüellerden biri. Peki Anadolu Yakası'nda börek için nereye gitmeli? Cevabı ziyaretçilere sorduk: Google Haritalar'da 100'den fazla yorum almış börekçiler arasında puanı en yüksek 15 adresi sizin için derledik. Puanı eşit olan mekânları, yıldız dağılımından hesaplanan ortalamaya göre sıraladık.

Listede Boşnak börekçilerinin ağırlığı hemen dikkat çekiyor; özellikle Pendik ve Kartal'da birbirine çok yakın birçok Boşnak börekçisi listeye girdi.

Not: Puanlar ve yorum sayıları 27 Ekim 2026 tarihine aittir ve zamanla değişebilir.

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1. Maya Boşnak Böreği - Üsküdar

1. Maya Boşnak Böreği - Üsküdar

Acıbadem Caddesi üzerindeki bu küçük dükkân, listemizin hem en yüksek puanlı hem de en çok yorum alan adreslerinden biri. Mekânı bir çiftin işlettiği, börekten limonataya kadar pek çok şeyin el yapımı olduğu yorumlarda sıkça anılıyor. Ispanaklı ve patatesli Boşnak böreği öne çıkıyor; yanına limonata ya da demli bir çay çok yakışıyor.

Google Puanı: 5,0 (633 değerlendirme)

Adres: Acıbadem, Acıbadem Cd. No:224D, 34660 Üsküdar/İstanbul

Çalışma Saatleri: Her gün 07.00 - 18.00

Instagram Adresi: @mayabosnakboregi

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Ispanaklı ve patatesli Boşnak böreği, ev yapımı limonata ve tarçınlı kurabiye, samimi karşılama, mideyi yormayan börekler.

Bilmekte Fayda Var: Cadde üzerinde araç park etmek zor; toplu taşımayla gitmek daha rahat.

2. Payda Börek - Üsküdar

2. Payda Börek - Üsküdar

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Payda Börek, Gaziantep usulü tereyağlı börekleriyle ilgi topluyor. Çeşit oldukça bol: Kıymalı, ıspanaklı, patatesli, kaşarlı ve peynirlinin yanında kavurmalı ve pastırmalı börek de var. Yorumlarda tazelik, çıtırlık ve bol iç harcı sık sık vurgulanıyor.

Google Puanı: 5,0 (112 değerlendirme)

Adres: Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy Cd. No:101A, 34682 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0544 406 19 23

Çalışma Saatleri: Her gün 07.00 - 18.00

İnternet Sitesi: paydaborek.com

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Pastırmalı ve kavurmalı börek, tereyağlı hamur, bol iç harcı, güler yüzlü hizmet.

3. Sarıyer Börek & Cafe - Kartal

3. Sarıyer Börek & Cafe - Kartal

Kartal Yalı'daki Sarıyer Börek & Cafe, sabah 05.30'da kapılarını açan, börekçi ile kafe arası bir mekân. Börek ve kahvaltının yanında Boşnak mantısı, pizza, tatlı ve içecek seçenekleri de sunuluyor. Ziyaretçiler en çok sunumları, temizliği ve sıcak karşılamayı övüyor.

Google Puanı: 4,9 (348 değerlendirme)

Adres: Topselvi, Güney Yanyol No:26/D, 34873 Kartal/İstanbul

Telefon: 0505 963 39 76

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 05.30 - 22.00 / Pazar: 06.30 - 22.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Kahvaltı tabağı, Boşnak mantısı, tatlılar, çay ve kahve ikramı.

4. Şanlı Boşnak Börekçisi - Pendik

4. Şanlı Boşnak Börekçisi - Pendik

Pendik Sapanbağları'ndaki Şanlı Boşnak Börekçisi'nin en çok övülen yanı bol iç harcı. Ziyaretçilere göre tereyağını da kendileri yapıyor. Çiğ Boşnak böreğini alıp evde pişirenler ve bayramlarda tepsi tepsi sipariş verenler de az değil. Bazı yorumlar yağı biraz fazla bulsa da fiyatların uygunluğu ve lezzet genel olarak çok beğeniliyor.

Google Puanı: 4,9 (174 değerlendirme)

Adres: Sapanbağları No:63, 34893 Pendik/İstanbul

Telefon: 0536 228 71 72

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Bol kıymalı Boşnak böreği, evde pişirmelik çiğ börek, Boşnak mantısı, uygun fiyat.

5. Talha Boşnak Börekçisi - Maltepe

5. Talha Boşnak Börekçisi - Maltepe

Maltepe Altayçeşme'deki Talha Boşnak Börekçisi, 101 yorumla listeye kıl payı giren ama puanıyla ilk sıralara yerleşen bir mahalle börekçisi. Yorumlarda peynirli ve kıymalı börek, tazelik ve temizlik öne çıkıyor; imalathanesinin bile pırıl pırıl olduğunu söyleyenler var.

Google Puanı: 4,9 (101 değerlendirme)

Adres: Altayçeşme, Adalı Sk. Hemitaş Blokları 5/A, 34843 Maltepe/İstanbul

Telefon: 0544 461 84 61

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma: 06.00 - 17.30 / Cumartesi: 06.00 - 16.30 / Pazar: 06.00 - 15.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Peynirli ve kıymalı börek, mideyi yormayan hamur, temizlik, güler yüzlü işletmeci.

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6. Dilek Boşnak Böreği Cafe - Pendik

6. Dilek Boşnak Böreği Cafe - Pendik

Pendik Yeşilbağlar'daki Dilek Boşnak Böreği, klasik çeşitlerin yanında sürpriz bir lezzetle dikkat çekiyor: Vişneli Boşnak böreği. Ziyaretçiler bu alışılmadık çeşidi mutlaka denemenizi öneriyor. Peynirli, ıspanaklı, patatesli, kıymalı ve patlıcanlı seçenekler de mevcut; iş yeri kahvaltıları için toplu sipariş verenler de memnun.

Google Puanı: 4,9 (415 değerlendirme)

Adres: Yeşilbağlar, Hudut Yolu Cd. 28/A, 34893 Pendik/İstanbul

Telefon: 0544 779 91 62

Çalışma Saatleri: Her gün 06.00 - 19.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Vişneli Boşnak böreği, patlıcanlı börek, toplu kahvaltı siparişleri, ilgili işletmeciler.

7. Selin Börek - Pendik

7. Selin Börek - Pendik

Sapanbağları'ndaki Selin Börek, çiçeklerle dolu bahçesiyle şehrin ortasında küçük bir kaçış noktası. Böreklerin el yapımı ve hafif olduğu, özellikle kıymalının çok beğenildiği anlatılıyor. Boşnak böreği ve Boşnak mantısı da menüde. Park sorunu olmaması da ayrı bir artı.

Google Puanı: 4,8 (114 değerlendirme)

Adres: Sapanbağları, Süreyyapaşa Cd. No:113 D:B, Pendik/İstanbul

Telefon: 0531 818 72 15

Çalışma Saatleri: Her gün 06.30 - 19.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Kıymalı börek, bahçede kahvaltı, Boşnak mantısı, samimi esnaflık.

8. Büyükada Börekçisi - Adalar

8. Büyükada Börekçisi - Adalar

Büyükada'ya yolunuz düşerse hamur işi ağırlıklı bir kahvaltı için uğrayabileceğiniz bir adres. Ziyaretçilerin favorileri belli: Köz patlıcanlı börek, kremalı börek ve labneli poğaça. Tarçınlı, pudra şekerli börek de tatlı niyetine öneriliyor. Fiyat-performans ve şık dekorasyon da yorumlarda sık geçiyor.

Google Puanı: 4,8 (620 değerlendirme)

Adres: Nizam, Düz Sk. No:5, 34970 Adalar/İstanbul

Çalışma Saatleri: Her gün 06.00 - 23.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Patlıcanlı ve kremalı börek, labneli poğaça, çay ikramı, uygun fiyat.

9. Bosnian Börek - Pendik

9. Bosnian Börek - Pendik

Pendik Zafer Caddesi'ndeki Bosnian Börek, 1.469 yorumla bu listenin açık ara en çok değerlendirilen börekçisi. Bu kadar yorumla 4,8 puanı korumak kolay değil. Katkısız, el açması Boşnak böreği yapan mekânda peynirli puf böreği de seviliyor; börekleri dondurup misafir gelince pişirenler bile var.

Google Puanı: 4,8 (1.469 değerlendirme)

Adres: Yeni, Zafer Cd. No:62/A, 34893 Pendik/İstanbul

Telefon: 0507 351 80 01

İnternet Sitesi: bosnianborek.com

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: El açması Boşnak böreği, peynirli puf böreği, sıcak ve taze servis.

10. Bağdat Börek - Kadıköy

10. Bağdat Börek - Kadıköy

Kadıköy Zühtüpaşa'daki Bağdat Börek, yıllardır aynı titizlikle çalışan küçük ve ferah bir mahalle börekçisi. Kıymalı börek ve kır pidesi öne çıkıyor; sabah hızlı bir kahvaltı için sık tercih ediliyor. Yorumlarda az yağlı börekler, makul fiyatlar ve temizlik vurgulanıyor.

Google Puanı: 4,8 (188 değerlendirme)

Adres: Zühtüpaşa, Cemre Sk. No:12, 34724 Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 550 89 00

Çalışma Saatleri: Her gün 06.00 - 17.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Kıymalı börek, kır pidesi, az yağ, park kolaylığı.

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11. Bi Börek - Kadıköy

11. Bi Börek - Kadıköy

Kadıköy merkezde, Hasırcıbaşı Caddesi'ndeki Bi Börek, sıcak börek ve demli çayla mola vermek için küçük ve samimi bir dükkân. Ziyaretçiler en çok sahibinin ilgisini ve mekânın sıcak havasını anlatıyor. Kıymalı börek sıcacık ve bol iç harçlı geliyor; tepsiyle börek siparişi de alınıyor.

Google Puanı: 4,8 (118 değerlendirme)

Adres: Osmanağa, Hasırcıbaşı Cd. No:42A, 34714 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0536 055 70 86

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Kıymalı börek, demli çay, müzik seçimi, tepsi siparişi.

12. Neffis Boşnak Böreği ve Cafe - Kartal

12. Neffis Boşnak Böreği ve Cafe - Kartal

Kartal Çavuşoğlu'ndaki Neffis, karı-koca işletmesi küçük ve sakin bir Boşnak börekçisi. Börekleri kendileri açıyor; patatesli-kıymalı Boşnak böreği ve Boşnak mantısı en çok anılanlar. Dükkân yol üzerinde pek göze çarpmıyor, yorumlara göre bayrakları gördüğünüzde durmanız yeterli. Daha çok paket servise çalışıyorlar.

Google Puanı: 4,8 (184 değerlendirme)

Adres: Çavuşoğlu, Aycan Sk., 34873 Kartal/İstanbul

Telefon: 0551 192 97 94

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 07.00 - 19.00 / Pazar: 08.00 - 19.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Patatesli-kıymalı Boşnak böreği, Boşnak mantısı, aile ortamı, uygun fiyat.

13. Başçarşıja Börek Evi - Pendik

13. Başçarşıja Börek Evi - Pendik

Adını Saraybosna'nın tarihi çarşısından alan Başçarşıja, Pendik Yeşilbağlar'da sabahın erken saatlerinde, 04.30'da açılan bir aile işletmesi. 702 yorumla bölgenin en çok değerlendirilen adreslerinden. Ispanaklı Boşnak böreği ve Boşnak mantısı en çok övülen lezzetler; ev yapımı limonatayı da unutmamak lazım. Çocuklar için oyuncak köşesi olması aileler için ayrı bir artı.

Google Puanı: 4,8 (702 değerlendirme)

Adres: Yeşilbağlar, Başkent Cd. No:5, 34893 Pendik/İstanbul

Telefon: 0531 206 02 36

Çalışma Saatleri: Her gün 04.30 - 18.30

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Ispanaklı Boşnak böreği, Boşnak mantısı, ev yapımı limonata, hızlı servis.

14. Bosna Boşnak Börekçisi - Pendik

14. Bosna Boşnak Börekçisi - Pendik

Kurtköy'deki Bosna Boşnak Börekçisi, Sabiha Gökçen Havalimanı yolundayken mola vermek için iyi bir seçenek. Fabrikasyon olmayan, ev usulü börekleri ve Boşnak mantısıyla biliniyor. Kıymalı börek doyurucu porsiyonuyla övülüyor; fiyatlar da makul bulunuyor.

Google Puanı: 4,8 (307 değerlendirme)

Adres: Kurtköy, 34912 Pendik/İstanbul

Telefon: 0531 915 42 72

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Perşembe: 07.00 - 18.00 / Cuma: 07.00 - 18.30 / Cumartesi: 08.00 - 19.00 / Pazar: 07.30 - 18.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Kıymalı börek, Boşnak mantısı, hızlı servis, makul fiyat.

15. Levent Börek Kartal - Kartal

15. Levent Börek Kartal - Kartal

Orhantepe'deki bu Levent Börek şubesi, katmanları arasına bolca peynir serpiştirilmiş böreği ve kahvaltı seçenekleriyle listeye girdi. Ziyaretçilerin çoğu tazelikten ve temizlikten memnun. Yine de yorumlarda fiyatların yükseldiğine dair şikâyetler de var; gitmeden önce fiyat sormakta fayda var.

Google Puanı: 4,7 (203 değerlendirme)

Adres: Orhantepe, Üsküdar Cd. No:151, 34865 Kartal/İstanbul

Telefon: (0216) 370 99 99

Çalışma Saatleri: Her gün 07.00 - 19.30

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Peynirli börek, kahvaltı çeşitleri, hijyen.

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