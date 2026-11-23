Sanayi Devrimi'nden önce bütün şarap şişeleri cam ustalarınca elle üretiliyordu ve punt, şişelerin dik durabilmesi için ekleniyordu. Bugün şişelerin çoğu makinede yapılıyor ve düz tabanlı üretmek 200 yıl öncesinden çok daha kolay. Yine de gelenek nedeniyle punt varlığını sürdürüyor.

Şarap sektörü bu eski çukura zamanla başka kullanımlar buldu. Şişeyi tutmak için doğal bir yer oluşturuyor. Bazı uzmanlar kadeh doldururken başparmağı çukura yerleştirmenin doğru teknik olduğunu söylüyor. Diğerleri, elin şişenin yarısından fazlasına çıkmadığı sürece tabanı tutmanın da olabileceğini belirtiyor.