Şarap Şişelerinin Altında Neden Çukur Var?
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Şarap hakkında bildiklerinizin çoğu aslında efsane olabilir ve şişenin altındaki çukurun amacı da bunlardan biri. Çukura punt deniyor. Yüzyıllar önce önemli bir işlevi vardı, bugün ise en iyi ihtimalle görsel bir ayrıntı. Kötü ihtimalle de müşteriyi yanıltmaya yarıyor.
Punt, el yapımı şişelerin ayakta durması için eklendi ve gelenek olarak kaldı
Çukurun derinliği müşteriyi yanıltabiliyor ve başka gerekçeler de öne sürülüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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