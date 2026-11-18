Sütü önce koymanın bilimle de ilgisi var. Sıcak çaya soğuk süt eklenince süt eşit şekilde ısınmıyor. Proteinler bozulup topaklanıyor ve yüzeyde hoş olmayan bir tabaka oluşabiliyor.

Yazar George Orwell bile çayın nasıl yapılacağını anlattığı ünlü makalesinde sütün sırasıyla ilgili tartışmalı bir görüş ortaya atmıştı. Bugün porselen fincanların çatlama derdi kalmasa da İngilizler çaylarına süt koymayı lezzet için sürdürüyor.