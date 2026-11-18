İngilizler Çaya Neden Süt Koyar?
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Çin ve Japonya'da çay genellikle sütsüz içiliyor ama İngiltere'de sütlü çay kültürün ayrılmaz bir parçası. Alışkanlığın kökeni lezzetten çok fincanlara dayanıyor. İlk zamanlarda süt, ince porselen fincanlar sıcak çaydan zarar görmesin diye ekleniyordu. Günümüzde sütün çaya girmesinin asıl nedeni artık tat.
Süt, porselen fincanlar çatlamasın diye ekleniyordu
Önce sütü koymanın bilimsel bir açıklaması da var
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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