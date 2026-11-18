Bir İnternet Alan Adını Milyonlarca Dolarlık Varlığa Dönüştürebilen 10 Özellik
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Birkaç harf ve bir noktadan ibaret bir internet adresi, bazen bir apartman dairesinden, hatta koca bir binadan daha pahalıya el değiştirebiliyor. Bunun arkasında şans değil, alıcıların dikkatle baktığı bazı ortak özellikler var. İşte bir alan adını milyon dolarlık bir varlığa dönüştürebilen özellikler! (Gerçek satışlar dışındaki rakamlar temsilidir.)
1. Kısa olması
2. .com uzantısı taşıması
3. Genel bir kelime olması
4. Ticari niyet taşıması
5. Kolay hatırlanması
6. Kendiliğinden trafik alması
7. Markaya dönüşebilmesi
8. Yaşı ve temiz bir geçmişi olması
9. Sağlam bağlantı profiline sahip olması
10. Marka hakkı sorunu taşımaması
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