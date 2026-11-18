Birkaç harf ve bir noktadan ibaret bir internet adresi, bazen bir apartman dairesinden, hatta koca bir binadan daha pahalıya el değiştirebiliyor. Bunun arkasında şans değil, alıcıların dikkatle baktığı bazı ortak özellikler var. İşte bir alan adını milyon dolarlık bir varlığa dönüştürebilen özellikler! (Gerçek satışlar dışındaki rakamlar temsilidir.)