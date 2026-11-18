Bilge Kağan'ın Saray Şehrinin İzleri 800 Yıllık Bir Şiir Notuyla Bulundu: Uydu Görüntüsünde Surlu Kale Çıktı
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Göktürk hükümdarı Bilge Kağan'ın Orhun Vadisi'nde yaptırdığı saray şehrinin izleri, 13. yüzyıldan kalma bir şiirin dipnotu sayesinde Moğolistan'da tespit edildi. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürhan Kirilen ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç, notta verilen mesafeleri uydu görüntüleriyle karşılaştırdı ve Arhangay eyaletindeki Hotont kasabası çevresinde surlarla çevrili bir kale buldu. Yapıların Bilge Kağan dönemine ait olup olmadığı ise henüz netleşmedi.
[Kaynak: İHA]
Bilge Kağan'ın saray şehrine dair ipucu, 13. yüzyıl şairi Yelü Zhu'nun şiir derlemesindeki bir dipnottan çıktı.
Uydu görüntüsünde kalenin merkezinde saray olabilecek bir yapı, surların dışında da ikinci bir saray benzeri iz göründü.
Hotont çevresindeki kalenin uzun surları uydu görüntüsünde bile ayırt edilebiliyor.
Orhun Vadisi'nde çoğu Uygur dönemine ait yaklaşık 50 yerleşim biliniyor, Göktürk katmanı ise henüz görünmüyor.
"Bilge Kağan'ın Orhun Vadisi'nde bir saray şehri yaptırdığını tespit ettik."
Kazı yapılmadan yapıların hangi döneme ait olduğu söylenemiyor, ilk adım bölgede yüzey araştırması olacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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