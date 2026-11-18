Görüntüde kalenin dikdörtgen hatları seçilebiliyor. Yine de yapıların 8. yüzyıldaki Bilge Kağan dönemine mi, yoksa daha sonraki bir çağa mı ait olduğu bilinmiyor. Bunu belirleyebilecek tek yol arkeolojik yüzey araştırması ve kazı.

Bazı uzmanlara göre Hotont'taki yapıların altında daha eski, Göktürk dönemine ait katmanlar bulunuyor olabilir.