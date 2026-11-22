Kokunun baş sorumlularından biri butirik asit. McGill Üniversitesi Bilim ve Toplum Ofisi'nden kimyager Joe Schwarcz, butirik asidi ayak kokusunun, kusmuğun ve parmesan peynirinin bileşenlerinden biri olarak tanımlıyor. Koku bombalarının meşhur maddesi de aynı asit.

Butirik asit, tereyağı bozulduğunda da açığa çıkıyor. Adı da buradan geliyor. Fransız kimyager Michel Eugene Chevreul 1817'de asidi tereyağından ayırdığını anlattı ve adını antik Yunancada tereyağı anlamına gelen kelimeden türetti.

Buzdolabındaki kötü kokuların çoğu da bu tür uçucu yağ asitlerinden kaynaklanıyor. Karbonat butirik asitle tepkimeye girip onu kokusuz bir tuza dönüştürdüğü için buzdolabına konan karbonat kokuyu azaltıyor.