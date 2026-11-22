Peynirli Cips Paketini Açınca Neden Ayak Kokusu Gelir?
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Peynirli cips paketini açınca burna gelen keskin koku çoğu kişiye ayak kokusunu hatırlatır. Benzerlik tesadüf değil, çünkü peynir kokusuyla ayak kokusu aynı kimyasalları paylaşıyor. İkisinin arkasında da yoğun kokulu yağ asitleri ve neredeyse aynı bakteriler var. Parmesan, Limburger ya da Munster gibi peynirlerin kokusuyla terli ayakların kokusu bu yüzden birbirine çok benziyor.
Ayak kokusu, kusmuk ve parmesan aynı asidi taşıyor
Peyniri olgunlaştıran bakteri ayaklarımızın derisinde de yaşıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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