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Böyle Hediye Olmaz Olsun: Kim Kardashian'a Bir Darbe de Kızından Geldi

Böyle Hediye Olmaz Olsun: Kim Kardashian'a Bir Darbe de Kızından Geldi

Kim Kardashian
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 18:21

Dünyaca ünlü Kim Kardashian'a dalga geçer gibi bir hediye öz kızı North West'ten geldi. 😂

Bakalım... 👇

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Dünyaca ünlü iş insanı ve internet ünlüsü Kim Kardashian'ı neredeyse tanımayan yok.

Dünyaca ünlü iş insanı ve internet ünlüsü Kim Kardashian'ı neredeyse tanımayan yok.

Kardashian ailesi her zaman gündemde kalmanın bir yolunu buluyor ve dramaları resmen bitmiyor.

Kardashian ailesi her zaman gündemde kalmanın bir yolunu buluyor ve dramaları resmen bitmiyor.

Yeni yıl heyecanının pek saramadığı Kardashian'ın evindeki renksiz Noel süslemeleri gören herkesi dumur etmişti.

Yeni yıl heyecanının pek saramadığı Kardashian'ın evindeki renksiz Noel süslemeleri gören herkesi dumur etmişti.

Şimdi de Kardashian'ı şoke eden bir yeni yıl hediyesi, eski eşi Kanye West'ten olan ilk kızı North West'ten geldi.

Şimdi de Kardashian'ı şoke eden bir yeni yıl hediyesi, eski eşi Kanye West'ten olan ilk kızı North West'ten geldi.

North West'e annesi Kim'in herkesin dalga geçtiği ve bir internet meme'i haline gelen ağlayan fotoğrafının olduğu bir çanta hediye edildi.

North West'e annesi Kim'in herkesin dalga geçtiği ve bir internet meme'i haline gelen ağlayan fotoğrafının olduğu bir çanta hediye edildi.
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Kim Kardashian, bir türlü sevemediği eski sevgilisi hakkında programda ağlayınca tüm sosyal medyada dalga konusu haline gelmişti.

Kim Kardashian, bir türlü sevemediği eski sevgilisi hakkında programda ağlayınca tüm sosyal medyada dalga konusu haline gelmişti.

Nerede annesini linçlemek orada North West olunca, Alexander Wang Kanye'nin kızına bu çantayı hediye etmek istemiş...

Nerede annesini linçlemek orada North West olunca, Alexander Wang Kanye'nin kızına bu çantayı hediye etmek istemiş...

Bu 'düşünceli' hediyeye sosyal medya yorumsuz kalmadı.

"North resmen Kim'in kabusu"

"North resmen Kim'in kabusu"
twitter.com

"North, Kim Kardashian'a hep Kanye West'i hatırlatacak muhteşem eğlenceli bir kişiliğe sahip"

"North, Kim Kardashian'a hep Kanye West'i hatırlatacak muhteşem eğlenceli bir kişiliğe sahip"
twitter.com

"North, her zaman Kim'in o kibrini kıracak"

"North, her zaman Kim'in o kibrini kıracak"
twitter.com
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"Yalan söylemeyeceğim North aşırı eğlenceli"

"Yalan söylemeyeceğim North aşırı eğlenceli"
twitter.com

"Çanta gayet güzel"

"Çanta gayet güzel"
twitter.com

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