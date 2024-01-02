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Filistin Asıllı DJ Khaled'in Gazze'de Yaşananlara Sessiz Kalması Tepki Aldı

Filistin Asıllı DJ Khaled'in Gazze'de Yaşananlara Sessiz Kalması Tepki Aldı

israil filistin
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 16:49

İsrail - Filistin arasındaki savaş tüm dünyanın gündeminde. Herkes ya barış çağrısı yaparken ya da desteğini belli ederken, Filistin asıllı DJ Khaled'in sessizliği tepkilere neden oldu. Detaylar 👇

Kaynak: https://atlantablackstar.com/2023/11/...
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Demi Lovato, Justin Bieber gibi dünyaca isimlerle birlikte çalışan DJ ve prodüktör DJ Khaled'i tanıyanlarınız vardır.

Demi Lovato, Justin Bieber gibi dünyaca isimlerle birlikte çalışan DJ ve prodüktör DJ Khaled'i tanıyanlarınız vardır.

Filistin asıllı dünyaca ünlü ismin, İsrail-Gazze arasında yaşananlara kayıtsız kalması son zamanlarda yabancı magazinin gündemine geldi.

Filistin asıllı dünyaca ünlü ismin, İsrail-Gazze arasında yaşananlara kayıtsız kalması son zamanlarda yabancı magazinin gündemine geldi.

Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'de başlayan ve halen devam eden İsrail - Filistin savaşına dair bu zamana kadar hiçbir açıklama veya bağışta bulunmadığı iddia edilen ünlü DJ, sosyal medyada tepkilerin odağında.

Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'de başlayan ve halen devam eden İsrail - Filistin savaşına dair bu zamana kadar hiçbir açıklama veya bağışta bulunmadığı iddia edilen ünlü DJ, sosyal medyada tepkilerin odağında.

Bu süreçte birçok ünlü ya İsrail'e ya da Filistin'e olan desteğini beyan etmiş, Filistin'i destekleyen ünlülerin çoğunun birçok işbirliği sonlandırılmıştı.

Bu süreçte birçok ünlü ya İsrail'e ya da Filistin'e olan desteğini beyan etmiş, Filistin'i destekleyen ünlülerin çoğunun birçok işbirliği sonlandırılmıştı.

DJ Khaled'in açıklamasının düşünüldüğü kadar önemli olmadığını düşünenlerle beraber sosyal medya ikiye bölündü.

DJ Khaled'in açıklamasının düşünüldüğü kadar önemli olmadığını düşünenlerle beraber sosyal medya ikiye bölündü.
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"Eğer DJ Khaled bir şey yapmaya karar verirse ne yapabileceğini sanıyorsunuz"

"Eğer DJ Khaled bir şey yapmaya karar verirse ne yapabileceğini sanıyorsunuz"
twitter.com

"Ne yapmasını istiyorsunuz? diyenler, sesini duyurabilir ya da bağış yapabilir. Sadece bir şey yapsın."

"Ne yapmasını istiyorsunuz? diyenler, sesini duyurabilir ya da bağış yapabilir. Sadece bir şey yapsın."
twitter.com

"Toplu soykırımı DJ Khaled mi durduracak?"

"Toplu soykırımı DJ Khaled mi durduracak?"
twitter.com

"Yorum ve alıntılardaki aptallar sanki destekleyemez ve o insanlara yardım için bağışta bulunamaz gibi konuşuyor."

"Yorum ve alıntılardaki aptallar sanki destekleyemez ve o insanlara yardım için bağışta bulunamaz gibi konuşuyor."
twitter.com

"Neden insanlar onun fikrini bu kadar çok önemsiyor?"

"Neden insanlar onun fikrini bu kadar çok önemsiyor?"
twitter.com

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