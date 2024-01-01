Murat Boz'un Meryem Uzerli'ye Gece Boyu Rahat Vermemesi Dikkatleri Çekti
Murat Boz'un Meryem Uzerli'ye Gece Boyu Rahat Vermemesi Dikkatleri Çekti
Herkes bu yılbaşında da O Ses'i izledi. Ancak Murat Boz'un Meryem Uzerli etrafında pervane olması sosyal medyada birtakım farklı yorumlar aldı. Buyurun detaylara 👇
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Herkes bu yılbaşında da evde O Ses'i izledi! Bu sene gözler hem farklı jüriler gördü hem de yine bol bol eğlendi.
Geceye damgasını vuran anlardan biri de eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın karşılaşması olmuştu!
Bu sene jüri koltuğunda ünlü oyuncu Meryem Uzerli de vardı: Tüm gece sempatisiyle izleyiciyi büyüledi desek yalan olmaz.
Ancak gece boyu Murat Boz'un Uzerli'ye karşı olan samimi tavırları gözlerden kaçmadı.
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Ardından Boz'un bu hareketlerine sosyal medyadan birçok yorum geldi. 👇
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