Bülent Ersoy Yıllar Önce Kıvanç Tatlıtuğ'u Neden Reddettiğini İlk Kez Anlattı
Bülent Ersoy Yıllar Önce Kıvanç Tatlıtuğ'u Neden Reddettiğini İlk Kez Anlattı
Diva Bülent Ersoy her geçen gün olay açıklama ve itiraflarına bir yenisini ekliyor! Ersoy şimdi de zamanında Kıvanç Tatlıtuğ'u niçin reddettiğini ilk kez anlattı. Bakalım 👇
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Dünya Güzellerim Masada programıyla yeniden bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan üçlüsü, her yeni bölümde çok konuşulacak anlara imza atıyor!
Masanın en olaylı ismi de Diva Bülent Ersoy'un ta kendisi! Ersoy, aldatma hikayelerinden 'enişteciliğe' dair açıklamalarına değin her lafıyla olay oluyor.
“Kıvanç Tatlıtuğ yıllar önce klibimde oynaması için bana getirilmişti ama ben istememiştim” diyen Ersoy, sebebini de söylemeyi ihmal etmedi.
Ancak Ersoy klibinde oynaması için Tatlıtuğ'u seçmemiş... Sebebi ise, o dönemde henüz yıldızı parlamamış olan Tatlıtuğ'un 'çocuksu ve toy' olduğunu düşünmüş!
Sizce Tatlıtuğ hayatında ilk kez mi reddedilmiştir? 😂
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