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YouTuber Meryem Can ve Orkun Işıtmak'ın Ünlü Çiftleri Kopyaladığı Pozları Olay Oldu!

YouTuber Meryem Can ve Orkun Işıtmak'ın Ünlü Çiftleri Kopyaladığı Pozları Olay Oldu!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 11:25

'Eski YouTube'dan kim kaldı?' diye hayıflanıyorsanız, Meryem Can ve Orkun Işıtmak hala burada. İkilinin ünlü çiftleri kopyaladığı son pozlar ise çok beğenildi. Bakalım 👇

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"Eski YouTube'dan geriye kim kaldı?" diye soranlarınız olursa, Meryem Can ve Orkun Işıtmak hala burada!

"Eski YouTube'dan geriye kim kaldı?" diye soranlarınız olursa, Meryem Can ve Orkun Işıtmak hala burada!

Ayrı ayrı yaptığı işlerle de çok konuşulan ikili, bir araya geldiğinde eğlenceli işlere imza atıyorlar.

Ayrı ayrı yaptığı işlerle de çok konuşulan ikili, bir araya geldiğinde eğlenceli işlere imza atıyorlar.

Meryem Can ve Orkun Işıtmak şimdi de ünlü çiftleri kopyaladıkları pozlar ile çok beğenildi.

Meryem Can ve Orkun Işıtmak şimdi de ünlü çiftleri kopyaladıkları pozlar ile çok beğenildi.

Önce Hailey Bieber ve Justin Bieber oldular...

Önce Hailey Bieber ve Justin Bieber oldular...

👇

👇
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Sonra Kanye West ve Bianca Censori...

Sonra Kanye West ve Bianca Censori...

👇

👇

Son olarak da Prenses Diana ve Kral Charles.

Son olarak da Prenses Diana ve Kral Charles.

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İkilinin pozlarına yorum yağdı.

İkilinin pozlarına yorum yağdı.
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Bu Orkun ışıtmak evlenmemiş miydi ? Yoksa hepsi palavra mıydı