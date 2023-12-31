Tedavi Görüyordu: Gamze Erçel'in Kızı Mavi Kanseri Yendiğini Zili Çalarak Duyurdu

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden ve Hande Erçel'in ablası olan Gamze Erçel'in kızı Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Şimdi Mavi zili çaldı, iyileştiğini duyurdu ve hepimizi çok mutlu etti!

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