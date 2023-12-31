Tedavi Görüyordu: Gamze Erçel'in Kızı Mavi Kanseri Yendiğini Zili Çalarak Duyurdu
Tedavi Görüyordu: Gamze Erçel'in Kızı Mavi Kanseri Yendiğini Zili Çalarak Duyurdu
Sosyal medyanın sevilen isimlerinden ve Hande Erçel'in ablası olan Gamze Erçel'in kızı Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Şimdi Mavi zili çaldı, iyileştiğini duyurdu ve hepimizi çok mutlu etti!
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Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olan ve Hande Erçel'in ablası olan Gamze Erçel'i tanıyanlarınız vardır.
2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine giren Gamze Erçel, aynı yıl aralık ayında anne olmuştu.
Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'ye kanser teşhisi konulduğu ve tedavi gördüğü haberleri sevenlerini endişelendirmişti.
Bir süre Mavi'yi sosyal medyada paylaşmayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Erçel, "Şükürler olsun ki Mavi’nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz" açıklamasıyla gönülleri ferahlatmıştı.
Çocukların kanseri yendikleri zaman çaldığı zili hikayesinde paylaşan Caner Yıldırım, 'Yakında' notunu düştü.
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Sonra da o beklenen video geldi, Mavi zili çaldı! 💙
Sosyal medya da bu videoyla mutlu oldu...
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Geçmiş, gitmiş olsun Mavi. 🧿💙
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