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Ezgi Mola, Oğlu Can'la Paylaştığı Fotoğrafla Gözlerimizden Kalpler Fışkırttı

Ezgi Mola, Oğlu Can'la Paylaştığı Fotoğrafla Gözlerimizden Kalpler Fışkırttı

Ezgi Mola
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:18

Güzel ve sempatik oyuncu Ezgi Mola, oğlu Can'la yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin beğenisini kazanıyor! Anne-oğul son pozuyla bir kere daha kalplerimizi eritti! Bakalım 👇

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Oyuncu sektöründe onun kadar sempatiğini bulmak zor! Ezgi Mola hepimizin sevdiği bir oyuncu desek hiç de abartmış olmayız.

Oyuncu sektöründe onun kadar sempatiğini bulmak zor! Ezgi Mola hepimizin sevdiği bir oyuncu desek hiç de abartmış olmayız.

Samimiyeti ve enerjisiyle herkesin izlemeye bayıldığı Mola, eğlenceli paylaşım ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Samimiyeti ve enerjisiyle herkesin izlemeye bayıldığı Mola, eğlenceli paylaşım ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında uzun süredir beraber olduğu Mustafa Aksakallı ile apar topar evlenen Mola, düğünün hemen ardından hamilelik haberiyle ikinci bir müjdeyi vermişti!

Geçtiğimiz Mayıs ayında uzun süredir beraber olduğu Mustafa Aksakallı ile apar topar evlenen Mola, düğünün hemen ardından hamilelik haberiyle ikinci bir müjdeyi vermişti!

Oğlu Can'ı 23 Kasım'da kucağına alan sevilen oyuncu, eğlenceli paylaşımlarıyla hepimizi gülümsetiyor!

Oğlu Can'ı 23 Kasım'da kucağına alan sevilen oyuncu, eğlenceli paylaşımlarıyla hepimizi gülümsetiyor!

Mesela bebeğin gazını çıkarmaya sadece Ezgi Mola özendirebilirdi 😂:

Şimdi de eşi Mustafa Aksakallı'nın paylaştığı anne-oğul fotoğrafı çok beğenildi!

Şimdi de eşi Mustafa Aksakallı'nın paylaştığı anne-oğul fotoğrafı çok beğenildi!
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Sizce de annelik kendisine çok yakışmamış mı? 🧿 Buyurun yorumlara 👇

Sizce de annelik kendisine çok yakışmamış mı? 🧿 Buyurun yorumlara 👇

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