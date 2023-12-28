Ezgi Mola, Oğlu Can'la Paylaştığı Fotoğrafla Gözlerimizden Kalpler Fışkırttı
Ezgi Mola, Oğlu Can'la Paylaştığı Fotoğrafla Gözlerimizden Kalpler Fışkırttı
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Oyuncu sektöründe onun kadar sempatiğini bulmak zor! Ezgi Mola hepimizin sevdiği bir oyuncu desek hiç de abartmış olmayız.
Samimiyeti ve enerjisiyle herkesin izlemeye bayıldığı Mola, eğlenceli paylaşım ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.
Geçtiğimiz Mayıs ayında uzun süredir beraber olduğu Mustafa Aksakallı ile apar topar evlenen Mola, düğünün hemen ardından hamilelik haberiyle ikinci bir müjdeyi vermişti!
Oğlu Can'ı 23 Kasım'da kucağına alan sevilen oyuncu, eğlenceli paylaşımlarıyla hepimizi gülümsetiyor!
Şimdi de eşi Mustafa Aksakallı'nın paylaştığı anne-oğul fotoğrafı çok beğenildi!
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Sizce de annelik kendisine çok yakışmamış mı? 🧿 Buyurun yorumlara 👇
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