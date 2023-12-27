Minik Oğlu Can'ın Gazını Çıkaran Ezgi Mola Anneliğe Özendirdi: "Patlat Oğlum Herkes Pırtını Konuşsun"
Minik Oğlu Can'ın Gazını Çıkaran Ezgi Mola Anneliğe Özendirdi: "Patlat Oğlum Herkes Pırtını Konuşsun"
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Hepimizin kalbinde ayrı bir yere sahip olan, milletçe samimiyetine ve doğallığına düştüğümüz güzel oyuncu Ezgi Mola, yer aldığı her projeyi canlandırmayı ve sevdirmeyi başaranlardan!
2019'dan beri Mustafa Aksakallı'yla yaşadığı aşkla öne çıkan Ezgi Mola, geçtiğimiz mayıs ayında evlilik kararı almıştı hatırlarsanız.
Buram buram samimiyet kokan ve doğal olduğu kadar huzurlu da gözüken ilişkileriyle en gözde ve merak edilen çiftler arasına girmeyi başaran Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı için işler epey hızlı ilerlemişti.
Sadece yakın arkadaşları ve aileleriyle yaptıkları düğünün hemen arkasından hamile olduğunu açıklayan Ezgi Mola, herkesi sevindirmişti.
Hamilelik sürecini, çektiği zorlukları ve yaşadığı komik anları takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola, oğlu Can'ı 23 Kasım'da kucağına aldı. 🧿
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O günden beri de Can'ın yüzünü göremedik ama Ezgi Mola'nın Can'la yeni hayatından kesitlere şahit olduk!
Geçtiğimiz dakikalarda da Ezgi Mola'dan özlenilen tarzda yeni bir video geldi! Oğlu Can'ın gazını çıkarmaya çalışan Ezgi Mola'nın "Hadi patlat bir story Can, herkes senin pırtını konuşsun oğlum" dediği anlar kankalara boğdu.
Ezgi Mola da takipçilerini özlemiş olacak ki "Yalnız aşağıdan yukarı gaz çıkarılmaz diyecek bir bilmiş konuşacak mı? Hadi konuşsun be!" diyerek takipçilerini tiye aldı! 😂 İşte o anlar 👇
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