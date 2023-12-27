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Zafer Algöz'den Duygulandıran Paylaşım: Ustası Şener Şen'i Doğum Gününde de Unutmadı

Zafer Algöz'den Duygulandıran Paylaşım: Ustası Şener Şen'i Doğum Gününde de Unutmadı

Şener Şen
mukerremtekelii
mukerremtekelii - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 19:16

Sanat hayatı boyunca yer aldığı sayısız dizi ve filmle hepimizin gönlünde taht kuran usta oyuncu Şener Şen, 26 Aralık’ta 82 yaşına bastı. Şener Şen’in meslektaşı ve aynı zamanda öğrencisi olan Zafer Algöz, ustasının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile kutladı. 

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Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Şener Şen, Kabadayı, Çiçek Abbas, Bizim Aile ve Gülen Gözler gibi filmlerle gönlümüze taht kurmuş bir isim.

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Şener Şen, Kabadayı, Çiçek Abbas, Bizim Aile ve Gülen Gözler gibi filmlerle gönlümüze taht kurmuş bir isim.

Sanat hayatını yıllara meydan okuyarak dolu dolu geçiren Şener Şen’in 26 Aralık doğum günüydü ve 82 yaşına girdi.

Sanat hayatını yıllara meydan okuyarak dolu dolu geçiren Şener Şen’in 26 Aralık doğum günüydü ve 82 yaşına girdi.

Meslektaşı ve öğrencisi Zafer Algöz, ustası Şener Şen’in doğum gününü es geçmedi.

Meslektaşı ve öğrencisi Zafer Algöz, ustası Şener Şen’in doğum gününü es geçmedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Şener Şen’in doğum gününü kutlayan Zafer Algöz, kalpleri eritti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Şener Şen’in doğum gününü kutlayan Zafer Algöz, kalpleri eritti.

İşte Zafer Algöz'ün duygulandıran doğum günü paylaşımı 👇

İşte Zafer Algöz'ün duygulandıran doğum günü paylaşımı 👇
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