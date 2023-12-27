Zafer Algöz'den Duygulandıran Paylaşım: Ustası Şener Şen'i Doğum Gününde de Unutmadı

Sanat hayatı boyunca yer aldığı sayısız dizi ve filmle hepimizin gönlünde taht kuran usta oyuncu Şener Şen, 26 Aralık’ta 82 yaşına bastı. Şener Şen’in meslektaşı ve aynı zamanda öğrencisi olan Zafer Algöz, ustasının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile kutladı.

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