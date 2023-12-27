Nebahat Çehre'nin Yeni Yıl Paylaşımında "2023 Yılı Seni Yaşamamayı Dilerdim" Notu Dikkat Çekti

'2024 Bütün Dünya’ya Sevgi Diliyorum🎄 🧿🌸🥰 🎄

* Deprem konusunda daha bilinçli olduğumuz 👈

* Savaşların olmadığı 😢

* Sanatın siyasetten daha fazla konuşulduğu ❤️

* Mutluluk, Sağlık ve bol KAHKAHA diliyorum. 🌸❤️' dedi.