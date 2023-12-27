Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Nebahat Çehre'nin Yeni Yıl Paylaşımında "2023 Yılı Seni Yaşamamayı Dilerdim" Notu Dikkat Çekti

Nebahat Çehre'nin Yeni Yıl Paylaşımında "2023 Yılı Seni Yaşamamayı Dilerdim" Notu Dikkat Çekti

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 18:18

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su Nebahat Çehre, 2024 yılından beklentilerini yaptığı paylaşımla açıkladı. Çehre'nin yeni yıl dileklerini sıralarken sözlerine '2023 yılı seni yaşamamayı dilerdim' cümlesiyle başlaması ise dikkat çekti.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, bir efsane olan Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Yöreoğlu karakteri ile akıllarda yer edindi.

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, bir efsane olan Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Yöreoğlu karakteri ile akıllarda yer edindi.

Yıllanmış şarap misali yaş aldıkça güzelliğine güzellik katan Nebahat Çehre, başarılı oyunculuğunun yanı sıra her daim asil duruşu ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Yıllanmış şarap misali yaş aldıkça güzelliğine güzellik katan Nebahat Çehre, başarılı oyunculuğunun yanı sıra her daim asil duruşu ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Kendisini uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Çehre, Instagram hesabından son yaptığı paylaşımda yeni yıl dileklerinden bahsetti.

Kendisini uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Çehre, Instagram hesabından son yaptığı paylaşımda yeni yıl dileklerinden bahsetti.

Nebahat Çehre, paylaşımına "2023 yılı seni yaşamamayı dilerdim" diyerek yeni yıl dileklerini sıraladı;

Nebahat Çehre, paylaşımına "2023 yılı seni yaşamamayı dilerdim" diyerek yeni yıl dileklerini sıraladı;

'2024 Bütün Dünya’ya Sevgi Diliyorum🎄 🧿🌸🥰 🎄

* Deprem konusunda daha bilinçli olduğumuz 👈

* Savaşların olmadığı 😢

* Sanatın siyasetten daha fazla konuşulduğu ❤️

* Mutluluk, Sağlık ve bol KAHKAHA diliyorum. 🌸❤️' dedi.

1. Nebahat Çehre'nin yeni yıl paylaşımının altına gelen yorumlar ise şöyleydi...👇

1. Nebahat Çehre'nin yeni yıl paylaşımının altına gelen yorumlar ise şöyleydi...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

2. 👇

2. 👇

3. 👇

3. 👇

4. 👇

4. 👇

5. 👇

5. 👇

6. 👇

6. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

7. 👇

7. 👇

8. 👇

8. 👇

9. 👇

9. 👇

10. 👇

10. 👇

11. 👇

11. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

12. 👇

12. 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın