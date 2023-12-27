Nebahat Çehre'nin Yeni Yıl Paylaşımında "2023 Yılı Seni Yaşamamayı Dilerdim" Notu Dikkat Çekti
Nebahat Çehre'nin Yeni Yıl Paylaşımında "2023 Yılı Seni Yaşamamayı Dilerdim" Notu Dikkat Çekti
Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su Nebahat Çehre, 2024 yılından beklentilerini yaptığı paylaşımla açıkladı. Çehre'nin yeni yıl dileklerini sıralarken sözlerine '2023 yılı seni yaşamamayı dilerdim' cümlesiyle başlaması ise dikkat çekti.👇
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Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, bir efsane olan Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Yöreoğlu karakteri ile akıllarda yer edindi.
Yıllanmış şarap misali yaş aldıkça güzelliğine güzellik katan Nebahat Çehre, başarılı oyunculuğunun yanı sıra her daim asil duruşu ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
Kendisini uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Çehre, Instagram hesabından son yaptığı paylaşımda yeni yıl dileklerinden bahsetti.
Nebahat Çehre, paylaşımına "2023 yılı seni yaşamamayı dilerdim" diyerek yeni yıl dileklerini sıraladı;
1. Nebahat Çehre'nin yeni yıl paylaşımının altına gelen yorumlar ise şöyleydi...👇
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