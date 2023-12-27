Merve Boluğur Dubai'den 100 Milyonluk Teklif Aldığını Söyleyince Goygoycuların Diline Düştü

Sosyal medya paylaşımlarıyla, ani verdiği kararlarla ve yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında sık sık gündem olan Merve Boluğur, açıklamalarına bir yenisini ekledi. Boluğur, Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söyledi. Açıklamayı gören sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi...👇