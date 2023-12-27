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Merve Boluğur Dubai'den 100 Milyonluk Teklif Aldığını Söyleyince Goygoycuların Diline Düştü

Merve Boluğur Dubai'den 100 Milyonluk Teklif Aldığını Söyleyince Goygoycuların Diline Düştü

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 14:08

Sosyal medya paylaşımlarıyla, ani verdiği kararlarla ve yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında sık sık gündem olan Merve Boluğur, açıklamalarına bir yenisini ekledi. Boluğur, Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söyledi. Açıklamayı gören sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi...👇

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Acemi Cadı dizisinde Ayşegül rolüyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Merve Boluğur'u tanımayanınız yoktur diye tahmin ediyoruz.

Acemi Cadı dizisinde Ayşegül rolüyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Merve Boluğur'u tanımayanınız yoktur diye tahmin ediyoruz.

Şimdilerde herhangi bir projede oynamayan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazinin en çok konuluşan isimlerinde biri.

Şimdilerde herhangi bir projede oynamayan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazinin en çok konuluşan isimlerinde biri.

Boluğur, geçtiğimiz gün magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Dubaiden iş teklifi aldığını söyleyen Merve Boluğur, "Teklif geldi, gidiyorum" açıklamasını yaptı.

Boluğur, geçtiğimiz gün magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Dubaiden iş teklifi aldığını söyleyen Merve Boluğur, "Teklif geldi, gidiyorum" açıklamasını yaptı.

Boluğur, "Dubai'den 100 milyonluk teklif aldık, çok güzel bir teklif orada kırmızı halıda yürüyeceğim. Çok mutluyum o yüzden" açıklamasını yapınca sosyal medya kullanıcılarının aklına "Merve Boluğur trollüyor mu?" sorusu geldi. Bu sorunun cevabı henüz net olmasa da Merve Boluğur, bu açıklamasıyla kısa sürede binlerce yorum aldı.

Boluğur, "Dubai'den 100 milyonluk teklif aldık, çok güzel bir teklif orada kırmızı halıda yürüyeceğim. Çok mutluyum o yüzden" açıklamasını yapınca sosyal medya kullanıcılarının aklına "Merve Boluğur trollüyor mu?" sorusu geldi. Bu sorunun cevabı henüz net olmasa da Merve Boluğur, bu açıklamasıyla kısa sürede binlerce yorum aldı.

Öncelikle 2. Sayfa programının paylaştığı Merve Boluğur'un 'Dubai' açıklamasına hep birlikte bakalım...👇

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1. Şimdi ise sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere bir bakalım...👇😂

1. Şimdi ise sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere bir bakalım...👇😂

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