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Mert Demir Aralarında Aşk İddiaları Olan Serenay Sarıkaya Hakkında İlk Kez Açıklama Yaptı

Mert Demir Aralarında Aşk İddiaları Olan Serenay Sarıkaya Hakkında İlk Kez Açıklama Yaptı

Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.12.2023 - 11:11

Son dönemin en büyük dedikodularından biri Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında yeni bir aşk başlamış olduğu. Ateşe Düştüm şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Mert Demir, Serenay Sarıkaya'nın ardından aşk iddialarına ilk kez cevap verdi.

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Ateşe Düştüm şarkısıyla tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Mert Demir, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Ateşe Düştüm şarkısıyla tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Mert Demir, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Daha öncesinde Mabel Matiz ile birlikte Antidepresan'ı söyleyen ve büyük kitlelere ulaşan Mert Demir, Ateşe Düştüm ile herkesin dilinde gezmeye başladı. Aranızda şarkıyı dinlemeyen varsa bile mutlaka bir yerde duymuştur.

Son dönemde sıklıkla konuşulan Mert Demir, bir de kendine has tarzıyla dikkat çekiyor elbette.

Son dönemde sıklıkla konuşulan Mert Demir, bir de kendine has tarzıyla dikkat çekiyor elbette.

Fotoğraftan da anlayabileceğiniz gibi Mert Demir'in tarzı biraz 'kıro' bulunuyor. Fotoğraflarını paylaşırken kullandığı solmuş gül emojilerinden de bahsedebiliriz hatta bu noktada. Kendisi tarzıyla takipçilerinin diline düşüyor.

Kimileri çok beğenirken, kimileri hiç hoşlanmıyor.

Biliyorsunuz Ateşe Düştüm şarkısının arkasında kimin vokal yaptığı uzun süre tartışılmıştı. Bir kesim bu ismin Serenay Sarıkaya olduğunu iddia etmişti.

Biliyorsunuz Ateşe Düştüm şarkısının arkasında kimin vokal yaptığı uzun süre tartışılmıştı. Bir kesim bu ismin Serenay Sarıkaya olduğunu iddia etmişti.

Serenay Sarıkaya bir süre sonra bu iddiayı doğrulamış ve şarkıya vokal yaptığını açıklamıştı.

Aşk iddiaları sorulunca ise "Durun bir bakalım" demişti.

Tabii Serenay Sarıkaya'nın bu söylemleri ikili arasında çıkan aşk iddialarını güçlendirmişti.

Tabii Serenay Sarıkaya'nın bu söylemleri ikili arasında çıkan aşk iddialarını güçlendirmişti.

Henüz kesin bir durum olmasa da, çiftin yeni bir aşka yelken açtığı yönünde düşünceler vardı.

Geçtiğimiz gün muhabirlerin objektiflerine yakalanan Mert Demir de konu hakkında gelen sorulara ilk kez yanıt verdi ve "Güzel bir anı oldu." dedi.

Geçtiğimiz gün muhabirlerin objektiflerine yakalanan Mert Demir de konu hakkında gelen sorulara ilk kez yanıt verdi ve "Güzel bir anı oldu." dedi.

'Güzel bir şarkı yaptık. Aktı gitti herkeste de bir karşılık buldu. Şarkı üzerine buluştuk. Güzel de bir anı oldu bizim için.'

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Bu durumun kendi aralarında olduğunu fakat saklayamadıklarını söyleyen Demir, aşk iddialarını ise geçiştirmeyi tercih etti.

Bu durumun kendi aralarında olduğunu fakat saklayamadıklarını söyleyen Demir, aşk iddialarını ise geçiştirmeyi tercih etti.

'Kendi aramızda bir şeydi ama tabii ki saklayabilmek çok da mümkün olmadı. Güzel bir anıydı bizim için.'

"Mert Demir ve Serenay Sarıkaya sevgili mi?" sorusunun cevabını hala alamasak da net bir cevap olmaması bu iddiayı güçlendirmeye devam ediyor.

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mehmetth

Yakında Ferhat Güzel e kadar düşer bu kız

sena sena

serenayın çekiciliği ve adamın sıradanlığı, zor bir ilişki. kadın fazla güzel kaçar bu adama

Deniz Derya

bu tipsiz kızı kim alladı pulladı böyle ya sokaklarda buna on basacak binlerce güzel kızlar var