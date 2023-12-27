Mert Demir Aralarında Aşk İddiaları Olan Serenay Sarıkaya Hakkında İlk Kez Açıklama Yaptı
Mert Demir Aralarında Aşk İddiaları Olan Serenay Sarıkaya Hakkında İlk Kez Açıklama Yaptı
Son dönemin en büyük dedikodularından biri Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında yeni bir aşk başlamış olduğu. Ateşe Düştüm şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Mert Demir, Serenay Sarıkaya'nın ardından aşk iddialarına ilk kez cevap verdi.
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Ateşe Düştüm şarkısıyla tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Mert Demir, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Son dönemde sıklıkla konuşulan Mert Demir, bir de kendine has tarzıyla dikkat çekiyor elbette.
Biliyorsunuz Ateşe Düştüm şarkısının arkasında kimin vokal yaptığı uzun süre tartışılmıştı. Bir kesim bu ismin Serenay Sarıkaya olduğunu iddia etmişti.
Tabii Serenay Sarıkaya'nın bu söylemleri ikili arasında çıkan aşk iddialarını güçlendirmişti.
Geçtiğimiz gün muhabirlerin objektiflerine yakalanan Mert Demir de konu hakkında gelen sorulara ilk kez yanıt verdi ve "Güzel bir anı oldu." dedi.
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Bu durumun kendi aralarında olduğunu fakat saklayamadıklarını söyleyen Demir, aşk iddialarını ise geçiştirmeyi tercih etti.
"Mert Demir ve Serenay Sarıkaya sevgili mi?" sorusunun cevabını hala alamasak da net bir cevap olmaması bu iddiayı güçlendirmeye devam ediyor.
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Yakında Ferhat Güzel e kadar düşer bu kız
serenayın çekiciliği ve adamın sıradanlığı, zor bir ilişki. kadın fazla güzel kaçar bu adama
bu tipsiz kızı kim alladı pulladı böyle ya sokaklarda buna on basacak binlerce güzel kızlar var