İkinci Çocuğuna Hamile Olan Tescilli Dünya Güzeli Azra Akın Karnı Burnunda Pozlarını Paylaştı
İkinci Çocuğuna Hamile Olan Tescilli Dünya Güzeli Azra Akın Karnı Burnunda Pozlarını Paylaştı
Dünya Güzeli unvanına sahip olan ve ikinci kez annelik heyecanını yaşayan Azra Akın, hamileliğinin son dönemlerinde olduğunu gösteren fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kendi hayranlarını ve takipçilerini bu özel anlarıyla buluşturan Akın, karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekti.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
2002 yılında katılmış olduğu Miss World yarışmasında Dünya Güzeli olarak seçilen Azra Akın'ı hepimiz tanıyoruz.
Sempatik tavırlarıyla çok sevilen tescilli güzel Akın, hatırlarsanız 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine girmişti.
Azra Akın ve Atakan Koru, 2018 yılında ise oğulları Demir'i kucaklarına aldılar.
Akın, geçtiğimiz aylarda oğlu Demir'e bir kardeş geleceğini ve hamile olduğunu takipçileri ile paylaşmıştı.
Doğumuna az bir zamanı kalan Azra Akın, Instagram hesabından karnı burnunda pozlar paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Akın, paylaşımına "2024’de 4 kişilik bir aileyiz🤍" notunu düştü.
Akın'ın son paylaşımına takipçilerinden birçok yorum geldi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
Siz Azra Akın'ın paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda