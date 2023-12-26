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İkinci Çocuğuna Hamile Olan Tescilli Dünya Güzeli Azra Akın Karnı Burnunda Pozlarını Paylaştı

İkinci Çocuğuna Hamile Olan Tescilli Dünya Güzeli Azra Akın Karnı Burnunda Pozlarını Paylaştı

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 00:55

Dünya Güzeli unvanına sahip olan ve ikinci kez annelik heyecanını yaşayan Azra Akın, hamileliğinin son dönemlerinde olduğunu gösteren fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kendi hayranlarını ve takipçilerini bu özel anlarıyla buluşturan Akın, karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekti. 

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2002 yılında katılmış olduğu Miss World yarışmasında Dünya Güzeli olarak seçilen Azra Akın'ı hepimiz tanıyoruz.

2002 yılında katılmış olduğu Miss World yarışmasında Dünya Güzeli olarak seçilen Azra Akın'ı hepimiz tanıyoruz.

Sempatik tavırlarıyla çok sevilen tescilli güzel Akın, hatırlarsanız 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine girmişti.

Sempatik tavırlarıyla çok sevilen tescilli güzel Akın, hatırlarsanız 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine girmişti.

Azra Akın ve Atakan Koru, 2018 yılında ise oğulları Demir'i kucaklarına aldılar.

Azra Akın ve Atakan Koru, 2018 yılında ise oğulları Demir'i kucaklarına aldılar.

Akın, geçtiğimiz aylarda oğlu Demir'e bir kardeş geleceğini ve hamile olduğunu takipçileri ile paylaşmıştı.

Akın, geçtiğimiz aylarda oğlu Demir'e bir kardeş geleceğini ve hamile olduğunu takipçileri ile paylaşmıştı.

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Doğumuna az bir zamanı kalan Azra Akın, Instagram hesabından karnı burnunda pozlar paylaştı.

Doğumuna az bir zamanı kalan Azra Akın, Instagram hesabından karnı burnunda pozlar paylaştı.
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Akın, paylaşımına "2024’de 4 kişilik bir aileyiz🤍" notunu düştü.

Akın, paylaşımına "2024’de 4 kişilik bir aileyiz🤍" notunu düştü.

Akın'ın son paylaşımına takipçilerinden birçok yorum geldi.

Akın'ın son paylaşımına takipçilerinden birçok yorum geldi.

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

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Siz Azra Akın'ın paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼

Siz Azra Akın'ın paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼

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