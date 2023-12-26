İkinci Çocuğuna Hamile Olan Tescilli Dünya Güzeli Azra Akın Karnı Burnunda Pozlarını Paylaştı

Dünya Güzeli unvanına sahip olan ve ikinci kez annelik heyecanını yaşayan Azra Akın, hamileliğinin son dönemlerinde olduğunu gösteren fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kendi hayranlarını ve takipçilerini bu özel anlarıyla buluşturan Akın, karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekti.

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