"O Senaryo Değişecek!" Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim'de Yalı Çapkını Hakkında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
"O Senaryo Değişecek!" Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim'de Yalı Çapkını Hakkında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=F3Kkw...
Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı Dünya Güzellerim Masada programında yine sosyal medyaya damga vuran anlar yaşandı. Dizi oyuncuları hakkında konuşulan 4. bölümde Mert Ramazan Demir'i gören Bülent Ersoy sinirlerine hakim olamazken, Yalı Çapkını hakkında verdi veriştirdi.
KAYNAK: Dünya Güzellerim Masada/ 4. Bölüm
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4. bölümü yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan bu defa erkek oyuncuları konuştular.
3 güzel kadın sırasıyla 10 erkek oyuncuya puan verirlerken ekrana gelen Mert Ramazan Demir'i gören Bülent Ersoy sinirlerine hakim olamadı ve "Ben çok kızıyorum" dedi.
Kızgınlığının nedeni sorulunca Yalı Çapkını'ndan bahseden Ersoy, Ferit'in 'boncuk gözlü kız' diye tabir ettiği Seyran'a yaptıkları ve Pelin'in hamile olarak diziye geri dönmesine dem vurarak senaryonun çok değiştiğinden de bahsetti.
Ersoy, dizideki Ferit'e seslenerek "Senin kırdığın cevizler zaten bini aştı da, sen terbiyesizsin. Artık beğenmiyorum, kimin eli cebinde belli değil." dedi.
Dizinin ilk sezonunun daha iyi olduğunun da altını çizen Bülent Ersoy, "O eski şeyi kalmadı. Kim hamile bıraktı? Bu! Terbiyesiz. Sen nasıl yaptın onu bir kere? O zaman o boncuk gözlü kızı düşünemedin." sözleriyle senaryoyu eleştirdi.
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"Öteki o yüzsüz kız kovuluyor yine geliyor anam. Anası da bir ayrı bir şey! Ben anlamadım. Mert Ramazan'a 10 üzerinden 9 veriyorum çünkü çocuk yaptı."
İşte programdaki o anlar:
Bülent Ersoy Yalı Çapkını izleyicilerinin resmen sesi olmuş! Siz divanın bu sitemini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Ya bunu ekrana gene kim çıkardı . Midem bulanıyor artik
Ya Bülent bozma oyunu yaa ben Pelinle Ferit olsun isterken senin şu dediğine bak inşallah dediğin gibi olmaz o zaman da ben izlemem 😄