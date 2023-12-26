Mekan İzinleri İptal Edilen Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Faruk Turgut Konuştu: "10 Milyon Liralık Zarar!"
Mekan İzinleri İptal Edilen Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Faruk Turgut Konuştu: "10 Milyon Liralık Zarar!"
Kaynak: https://12punto.com.tr/gundem/kizil-g...
Henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen büyük ses getiren Kızıl Goncalar izleyiciyi ikiye bölmüştü. Diziyle ilgili gelen şikayetlerin ardından RTÜK incelemesi başlamış, dizinin mekan izinleri iptal edilmişti. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut iptal edilen izinlerle ilgili ilk kez 12punto'ya konuştu.
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Kızıl Goncalar ilk bölümden itibaren büyük ses getirdi.
İzleyiciyi ikiye bölen dizi ile ilgili RTÜK inceleme başlatmış ve dizinin çekim yaptığı mekanların izinleri iptal edilmişti.
Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, 12punto'ya iptal edilen çekimlerle ilgili konuştu.
Dizide önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekandaki; ardından Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin hastane sahnelerinin çekildiği Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinleri iptal edilmişti.
Konuyla ilgili olarak yapımcı Faruk Turgut, "Bu mekanların ücretlerini ödedik, kontratlar yaptık ama sorunlar yaşıyoruz. Aslına bakarsanız bu bana ders oldu." dedi.
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Diziye yönelik çekim izinlerinin iptallerinin kendisini olumsuz etkilemediğini söyleyen Turgut, "Bu durum beni motive ediyor. Olacakları hesaplayarak yola çıktım. Yılmayacağız ve mücadeleye devam edeceğiz. Zaten korkuyla veya tehditle yılacak bir adam değilim. Eğer korkak olsaydım bu işleri yapmazdım." diyerek sözlerine devam etti.
Ayrıca sözlerine, "Türkiye sosyolojisine objektif bir şekilde ayna tutmaya çalışıyorum. Gerçekler konuşulmalı, bunları yok sayarak bir yere varamayız. Ama biz de maalesef gerçekler halının altına süpürülüyor." diyerek devam etti.
Mesleğine 40 yıldır devam ettiğini söyleyen Faruk Turgut, yanında 600 kişinin çalıştığını dile getirerek "Ben enayi miyim başımı belaya sokacak bir iş yapayım?" dedi.
Son olarak toplumdaki abuk subuk kutuplaşmanın ve birbirini yok saymanın bitmesini istediğini dile getiren yapımcı, "İnsanlar birbirinin kılığına kıyafetine değil vicdanına ve aklına baksın istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Siz diziyi ve konunun ele alınış biçimini nasıl buldunuz? Sizce ücreti ödenmesine rağmen mekan izinlerinin iptalleri doğru bir karar mıydı?
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