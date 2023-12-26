Mekan İzinleri İptal Edilen Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Faruk Turgut Konuştu: "10 Milyon Liralık Zarar!"

'Böyle bir sorunumuz var. Ben bu ülkenin birliğine, beraberliğine ve düzenine olumsuz bir şey gelsin diye iş yapmıyorum. Diziyi 2 bölüm izleyip ahkam kesmek nasıl bir mantıktır? Geçtiğimiz yıl Kızılcık Şerbeti'ne de ceza verdiler diziyi duymayan kalmadı. İnşallah RTÜK bize de ceza verir. Benim ekmeğime yağ sürdüler, umarım biraz daha köpürtürler'