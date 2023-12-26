Gönül Dağı Setinde Soğuk Rüzgarlar mı Esiyor? 'Asuman' ve 'Ramazan'ın Birbirini Takipten Çıktığı İddia Edildi!

Amcaoğulları'nın biraz deli, bir o kadar da duygusal bir üyesi olan Ramazan, ilk sezondan itibaren Asuman'a gönlünü kaptırmış durumda. Ramazan'ın bu aşık halleri ise bugüne kadar seyirciyi güldüren en önemli detaylardan birisi oldu.