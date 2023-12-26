Gönül Dağı Setinde Soğuk Rüzgarlar mı Esiyor? 'Asuman' ve 'Ramazan'ın Birbirini Takipten Çıktığı İddia Edildi!
Gönül Dağı Setinde Soğuk Rüzgarlar mı Esiyor? 'Asuman' ve 'Ramazan'ın Birbirini Takipten Çıktığı İddia Edildi!
TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonda da seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bir dramın bir mutluluğun yaşandığı dizinin setinden ise pek de iyi haberler gelmediği iddia edildi. Sosyal medyada yayılan haberlere göre, 'Asuman' ve 'Ramazan'ı canlandıran Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı.
Gelin detaylara bakalım.
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TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı, yıllardır ekranların sevilen bir dizisi.
Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi de hiç şüphesiz Cihat Süvarioğlu'nun hayat verdiği Ramazan.
Ramazan'ın aşkından öldüğü yanık sesli Asuman'a ise Hazal Çağlar hayat veriyor.
Ancak gelin görün ki Asuman ve Ramazan'ın aksine, Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi!
Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları söylendi.
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Oyuncuların sosyal medya hesaplarına bakıldığında, birbirlerini takip etmedikleri ortaya çıktı.
Bu olayın üzerine ikilinin sevgili olup ayrıldığı iddia edilse de, aslında Cihat Süvarioğlu'nun uzun yıllardır devam eden bir ilişkisi var.
Ancak bu olayın Gönül Dağı setinde soğuk rüzgarlara sebep olup olmayacağı ise merak konusu doğrusu!
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