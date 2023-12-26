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Gönül Dağı Setinde Soğuk Rüzgarlar mı Esiyor? 'Asuman' ve 'Ramazan'ın Birbirini Takipten Çıktığı İddia Edildi!

Gönül Dağı Setinde Soğuk Rüzgarlar mı Esiyor? 'Asuman' ve 'Ramazan'ın Birbirini Takipten Çıktığı İddia Edildi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.12.2023 - 21:43

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonda da seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bir dramın bir mutluluğun yaşandığı dizinin setinden ise pek de iyi haberler gelmediği iddia edildi. Sosyal medyada yayılan haberlere göre, 'Asuman' ve 'Ramazan'ı canlandıran Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı. 

Gelin detaylara bakalım.

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TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı, yıllardır ekranların sevilen bir dizisi.

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı, yıllardır ekranların sevilen bir dizisi.

Bu yıl da 3. sezonuyla seyirci karşısına çıkan Gönül Dağı, reyting sıralamasında başı çekmeye devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Gönül Dağı, izleyenler tarafından merakla takip ediliyor.

Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi de hiç şüphesiz Cihat Süvarioğlu'nun hayat verdiği Ramazan.

Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi de hiç şüphesiz Cihat Süvarioğlu'nun hayat verdiği Ramazan.

Amcaoğulları'nın biraz deli, bir o kadar da duygusal bir üyesi olan Ramazan, ilk sezondan itibaren Asuman'a gönlünü kaptırmış durumda. Ramazan'ın bu aşık halleri ise bugüne kadar seyirciyi güldüren en önemli detaylardan birisi oldu.

Ramazan'ın aşkından öldüğü yanık sesli Asuman'a ise Hazal Çağlar hayat veriyor.

Ramazan'ın aşkından öldüğü yanık sesli Asuman'a ise Hazal Çağlar hayat veriyor.

Asuman, yanık sesiyle dizinin ilk bölümlerinden itibaren seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Asuman ve Ramazan'ın ilk başlarda imkansız görünen aşkı, zamanla bir aileye dönüştü.

Ancak gelin görün ki Asuman ve Ramazan'ın aksine, Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi!

Ancak gelin görün ki Asuman ve Ramazan'ın aksine, Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi!

Bugüne kadar yan yana izlemeye doyamadığımız ünlü oyuncular, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip ediyorlardı. Her ne kadar hesaplarını pek aktif kullanmasalar da, zaman zaman set paylaşımları da görüyorduk kendilerinden.

Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları söylendi.

Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları söylendi.
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Oyuncuların sosyal medya hesaplarına bakıldığında, birbirlerini takip etmedikleri ortaya çıktı.

Oyuncuların sosyal medya hesaplarına bakıldığında, birbirlerini takip etmedikleri ortaya çıktı.

Twitter'da 'Fısıldayan Adam' sayfasının paylaştığı bu görseller, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Bu olayın üzerine ikilinin sevgili olup ayrıldığı iddia edilse de, aslında Cihat Süvarioğlu'nun uzun yıllardır devam eden bir ilişkisi var.

Bu olayın üzerine ikilinin sevgili olup ayrıldığı iddia edilse de, aslında Cihat Süvarioğlu'nun uzun yıllardır devam eden bir ilişkisi var.

Balca Yılmaz'la birlikte olan Cihat Süvarioğlu'nun ilişkisi, bildiğimiz kadarıyla, sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Ancak bu olayın Gönül Dağı setinde soğuk rüzgarlara sebep olup olmayacağı ise merak konusu doğrusu!

Ancak bu olayın Gönül Dağı setinde soğuk rüzgarlara sebep olup olmayacağı ise merak konusu doğrusu!

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