Kızıl Goncalar Dizisinin Darülaceze’deki Çekim İzinlerinin İptal Edilme Nedeni Ortaya Çıktı!
Kızıl Goncalar Dizisinin Darülaceze’deki Çekim İzinlerinin İptal Edilme Nedeni Ortaya Çıktı!
Ekranların en yeni dizisi Kızıl Goncalar yayın hayatına başlayalı çok olmadan gündemin öne çıkan yapımlarından biri oldu. Hem sosyal medya kullanıcılarını hem de dizinin izleyicilerini ikiye bölüdü. Günlerdir afişlerine saldırılar düzenlenen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, dizinin Darülaceze kurumundaki çekim izninin neden iptal edildiğini açıkladı.
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Fox TV ekranlarının en yeni dizisi Kızıl Goncalar henüz iki bölümüyle seyirci karşısına çıkmış olsa da uzun zamandır gündemde.
Uzun zaman sonra Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı kameralar karşısına geçiren yapımın konusu da epey dikkat çekti.
Seküler-muhafazakâr hayatları birleşimini konu alan Kızıl Goncalar dizisi başta İsmailağa Cemaati'nin tepkisini çekti. Ardından afişlerine saldırılar düzenlenen yapım hakkında RTÜK inceleme başlattı.
Gold Film imzalı Kızıl Goncalar birçok noktadan eleştirilerin hedef tahtası haline gelmesinden sonra yeni bir gelişme daha yaşandı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen bir talimat sonrası, Özcan Deniz’in canlandırdığı "Levent" karakterinin hastane sahnelerinin çekildiği Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinleri iptal edildi.
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Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, Darülaceze Başkanlığı’nın iptal kararıyla ilgili gerekçeyi ortaya çıkardı.
Turgut, "Darülaceze kurumumun çekim iznini iptal gerekçesini, kamuoyunun takdirine sunuyorum.Bu mekana Ayda 200.000.lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim." açıklamasında da bulundu.
"Kızıl Goncalar dizi çekimi daimi heyetin oy birliği kararıyla iptal edilmiştir" ifadelerini kullanan Faruk Turgut bir de bu paylaşımı yaptı. 👇
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tarikatlar kapatılsın
Tarikatlar müsade etmez iplikleri pazara çıkacak
güzel dizi yapmışlar beğenerek izliyorum