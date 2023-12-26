Kızıl Goncalar Dizisinin Darülaceze’deki Çekim İzinlerinin İptal Edilme Nedeni Ortaya Çıktı!

Ekranların en yeni dizisi Kızıl Goncalar yayın hayatına başlayalı çok olmadan gündemin öne çıkan yapımlarından biri oldu. Hem sosyal medya kullanıcılarını hem de dizinin izleyicilerini ikiye bölüdü. Günlerdir afişlerine saldırılar düzenlenen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, dizinin Darülaceze kurumundaki çekim izninin neden iptal edildiğini açıkladı.