Celal Şengör, Kızıl Goncalar'a Tepki Gösterenleri Ağır Eleştirdi
Celal Şengör, Kızıl Goncalar'a Tepki Gösterenleri Ağır Eleştirdi
Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/kose-yazi...
FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi içerdiği tarikat sahneleri nedeniyle başta İsmailağa Cemaati olmak üzere pek çok kesim tarafından eleştirilmiş ve RTÜK'e şikayet edilmişti. RTÜK tarafından incelemesi başlatılan Kızıl Goncalar dizisinin çekim mekanları hızla iptal edilirken, Celal Şengör söz konusu olaya açtı ağzını yumdu gözünü.
KAYNAK: Fatih Altaylı
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FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi henüz 1 bölüm yayınlanmasına rağmen tepkilerin odağına oturdu.
İçerdiği tarikat sahneleriyle İslamiyeti kötülediği iddia edilen diziye İsmailağa Cemaati tepki gösterirken, pek çok kesim de diziyi sakıncalı bulup RTÜK'e şikayet etmişti.
RTÜK tarafından inceleme başlatılan diziye yoğun tepkiler devam ederken dizi setindeki güvenlik önlemleri afişlere yapılan saldırılar nedeniyle arttırılmıştı.
Son olarak RTÜK incelemesi sonrasında çekim izinleri iptal edilen dizi mağdurluk yaşamaya devam ederken, Celal Şengör söz konusu tepkiler hakkında sert bir açıklama yaptı.
Konu hakkında bir mektup yazan Şengör, bu mektubu yayınlaması için Fatih Altaylı'ya iletirken, Altaylı söz konusu mektubu web sitesinden herkese duyurdu.
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“Sevgili Fatihciğim, Son günlerde Fox TV’de yayımına başlanan Kızıl Goncalar dizisi dincilerin hücumuna mâruz kalmakta, hakkında — beni hiç şaşırtmayan bir şekilde — RTÜK tarafından soruşturma başlatılmaktadır.
Aslında, o baskı bir avuç kendini bilmez yobazın baskısıdır.
Böyle aydınlatıcı bir diziyi men etmeye hangi kişi veya grubun gücü yeter?
Artık kendimize gelelim. Yoksa sonumuz felâkettir.
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