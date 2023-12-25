Görüş Bildir
Haberler
TV
Celal Şengör, Kızıl Goncalar'a Tepki Gösterenleri Ağır Eleştirdi

Celal Şengör, Kızıl Goncalar'a Tepki Gösterenleri Ağır Eleştirdi

celal şengör
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 13:00

FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi içerdiği tarikat sahneleri nedeniyle başta İsmailağa Cemaati olmak üzere pek çok kesim tarafından eleştirilmiş ve RTÜK'e şikayet edilmişti. RTÜK tarafından incelemesi başlatılan Kızıl Goncalar dizisinin çekim mekanları hızla iptal edilirken, Celal Şengör söz konusu olaya açtı ağzını yumdu gözünü.

KAYNAK: Fatih Altaylı

Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/kose-yazi...
İçeriğin Devamı Aşağıda

FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi henüz 1 bölüm yayınlanmasına rağmen tepkilerin odağına oturdu.

FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi henüz 1 bölüm yayınlanmasına rağmen tepkilerin odağına oturdu.

İçerdiği tarikat sahneleriyle İslamiyeti kötülediği iddia edilen diziye İsmailağa Cemaati tepki gösterirken, pek çok kesim de diziyi sakıncalı bulup RTÜK'e şikayet etmişti.

İçerdiği tarikat sahneleriyle İslamiyeti kötülediği iddia edilen diziye İsmailağa Cemaati tepki gösterirken, pek çok kesim de diziyi sakıncalı bulup RTÜK'e şikayet etmişti.

RTÜK tarafından inceleme başlatılan diziye yoğun tepkiler devam ederken dizi setindeki güvenlik önlemleri afişlere yapılan saldırılar nedeniyle arttırılmıştı.

RTÜK tarafından inceleme başlatılan diziye yoğun tepkiler devam ederken dizi setindeki güvenlik önlemleri afişlere yapılan saldırılar nedeniyle arttırılmıştı.

Son olarak RTÜK incelemesi sonrasında çekim izinleri iptal edilen dizi mağdurluk yaşamaya devam ederken, Celal Şengör söz konusu tepkiler hakkında sert bir açıklama yaptı.

Son olarak RTÜK incelemesi sonrasında çekim izinleri iptal edilen dizi mağdurluk yaşamaya devam ederken, Celal Şengör söz konusu tepkiler hakkında sert bir açıklama yaptı.

👇

Konu hakkında bir mektup yazan Şengör, bu mektubu yayınlaması için Fatih Altaylı'ya iletirken, Altaylı söz konusu mektubu web sitesinden herkese duyurdu.

Konu hakkında bir mektup yazan Şengör, bu mektubu yayınlaması için Fatih Altaylı'ya iletirken, Altaylı söz konusu mektubu web sitesinden herkese duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

“Sevgili Fatihciğim, Son günlerde Fox TV’de yayımına başlanan Kızıl Goncalar dizisi dincilerin hücumuna mâruz kalmakta, hakkında — beni hiç şaşırtmayan bir şekilde — RTÜK tarafından soruşturma başlatılmaktadır.

“Sevgili Fatihciğim, Son günlerde Fox TV’de yayımına başlanan Kızıl Goncalar dizisi dincilerin hücumuna mâruz kalmakta, hakkında — beni hiç şaşırtmayan bir şekilde — RTÜK tarafından soruşturma başlatılmaktadır.

Bu hücumun başını tarîkat ve cemaatlerin çektiğini gazetelerde ve televizyon programlarında takib ediyorum. Ama daha önce anlaşma yaptıkları mekânlardan da anlaşmaları feshedilerek kovulduklarını duyunca bende de bıçak kemiğe dayandı. Yapılanların bir kısmı doğrudan anayasamızdaki lâiklik ilkesine karşı oldukları için yasal suç (RTÜK’ünki dâhil!), diğerleri de en basit ahlâk kaidelerini rencide ettikleri için toplumsal birer ayıptır.

RTÜK neye dayanarak soruşturma açmaktadır?

Toplum baskısını bahane ediyorlar: Hangi toplum baskısı?

Aslında, o baskı bir avuç kendini bilmez yobazın baskısıdır.

Aslında, o baskı bir avuç kendini bilmez yobazın baskısıdır.

RTÜK bu gibi kişilerin mi emrindedir, yoksa lâik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mi? Soruşturma kararı alan RTÜK’te tek bir tane uygar adam veya kadın yok mudur? Varsa bunlar neden yukarıda belirtilen kararın alındığı toplantıyı terk etmemişlerdir? Daha önce bir programda İbrahim ve Musa “peygamberlerin” tarihi değil mitolojik, yani masalsı karakterler olduğunu söylediğim için o programa da ceza kesmeye kalkmıştı RTÜK.

E sonra ne oldu?

Dediğimi bilimsel olarak isbat edince mahkemece cezadan vazgeçmek zorunda bırakıldılar. Kızıl Goncalar dizisi çok yetenekli oyuncularımızın katkısıyla kanayan bir toplumsal yaraya parmak basmakta, onu halkın gözünün önüne getirmektedir.

Bu diziyi bilhassa Millî Eğitim Bakanımızın seyretmesinde büyük yararlar vardır.

Böyle aydınlatıcı bir diziyi men etmeye hangi kişi veya grubun gücü yeter?

Böyle aydınlatıcı bir diziyi men etmeye hangi kişi veya grubun gücü yeter?

Aslında kendisinden hiç haz etmediğim Bertold Brecht, Galile piyesinde din adamlarının aptallığını, bilimin karşısında nasıl âciz kaldıklarını ortaya koydu diye o oyun yasaklanmalı mıdır? Tam tersine, bil’akis, o oyun yaygınca oynanmalı ve halka bilimin nasıl savunulması gerektiği, savunulmazsa nelerin olabileceği gösterilmelidir—yazarından çeşitli nedenlerle hiç hoşlanmadığım halde.

Kızıl Goncalar dizisinin reklam panolarına boya atıldığını okudum bugün.  

Sayın İçişleri Bakanımız bu korkunç tecavüz ile ilgilenmeyecek midir?

Millî Eğitim Bakanımız umarım okullarda attığı o ürkütücü, milletimizin sonunu getireceği kesin, adımların nerelere varacağını acaba görmekte midir? Eski Türkiye geçti diyor: Bakanımıza hatırlatırım: Eski Dünya da geçti. Bilim ve teknolojinin bu kadar geliştiği bu dünyada, toplumları artık bilim dışı söylemlerle, mitolojilerle, masallarla yönetemezsiniz. İnsanlar eskiden olduğu kadar cahil ve bilinçsiz değiller.

Artık kendimize gelelim. Yoksa sonumuz felâkettir.

Artık kendimize gelelim. Yoksa sonumuz felâkettir.

Umarım bu kâbustan yakında uyanır da, vicdanı hür, aklı hür, irfanı hür olmasını arzu ettiğimiz gençlerimize içinden kaçmaya çalışacakları değil, içinde huzur içinde yaşayabilecekleri, dış dünyanın imreneceği, müreffeh bir vatan bırakabiliriz; Atatürk öyle yapmamış mıydı?

Sevgilerle,

Celal”

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
162
50
13
11
5
3
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?