Kızıl Goncalar Dizisi İçin Sular Durulmuyor: RTÜK İncelemesinin Ardından Çekim İzinleri İptal Edildi!

FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, daha ilk bölümünden büyük bir kitlenin ilgisini çekti. Bölümün ardından Twitter ve Instagram gibi mecralarda linç edilen dizi, tarikat sahneleri dolayısıyla tepki çekmişti. RTÜK tarafından inceleme başlatılan dizinin başına gelmeyen kalmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre şimdi de çekim izinleri iptal edilmeye başlandı...