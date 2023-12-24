Kızıl Goncalar Dizisi İçin Sular Durulmuyor: RTÜK İncelemesinin Ardından Çekim İzinleri İptal Edildi!
Kızıl Goncalar Dizisi İçin Sular Durulmuyor: RTÜK İncelemesinin Ardından Çekim İzinleri İptal Edildi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, daha ilk bölümünden büyük bir kitlenin ilgisini çekti. Bölümün ardından Twitter ve Instagram gibi mecralarda linç edilen dizi, tarikat sahneleri dolayısıyla tepki çekmişti. RTÜK tarafından inceleme başlatılan dizinin başına gelmeyen kalmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre şimdi de çekim izinleri iptal edilmeye başlandı...
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FOX'un yeni dizisi Kızıl Goncalar, ilk bölümüyle sosyal medyada büyük bir sansasyon yarattı.
İçerdiği tarikat saneleri dolayısıyla Kızıl Goncalar dizisinin İslamiyeti hedef aldığı iddia edildi.
Cemaat ve tarikat sahneleriyle eleştirilerin hedefi olan Kızıl Goncalar, İsmailağa Cemaatinin de dikkatini çekmişti. Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden bir yazı yayınlamışlardı.
Yine ilk bölümün ardından İstanbul Şişli'de yer alan afişlerin üstünün sprey boya ile karalandığı görüldü.
Tüm bu olaylar gerçekleşirken tepki gören dizinin yapımcısı Gold Film, bunun bir hikaye olduğunu ve gerçekle bir ilişkisi olmadığını paylaşmıştı.
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Tüm bu olayların ardından Kızıl Goncalar'a bir darbe daha geldi. RTÜK'ün inceleme başlatmış olmasının ardından, vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izninin iptal edildiği öğrenildi.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapım şirketine yapılan açıklamanın ardından; dizi için aylarca hazırlık yapılarak, büyük bütçeler harcanarak yeniden dekore edilen ana mekanlarında artık çekim izni olmadığı öğrenildi.
Gerekçe olarak, dizi hakkında oluşan kamuoyu baskısı ve RTÜK'ün inceleme başlatmış olması gösterildi.
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