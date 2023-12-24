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Kızıl Goncalar Dizisi İçin Sular Durulmuyor: RTÜK İncelemesinin Ardından Çekim İzinleri İptal Edildi!

etiket Kızıl Goncalar Dizisi İçin Sular Durulmuyor: RTÜK İncelemesinin Ardından Çekim İzinleri İptal Edildi!

Kızıl Goncalar
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.12.2023 - 10:59

FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, daha ilk bölümünden büyük bir kitlenin ilgisini çekti. Bölümün ardından Twitter ve Instagram gibi mecralarda linç edilen dizi, tarikat sahneleri dolayısıyla tepki çekmişti. RTÜK tarafından inceleme başlatılan dizinin başına gelmeyen kalmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre şimdi de çekim izinleri iptal edilmeye başlandı...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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FOX'un yeni dizisi Kızıl Goncalar, ilk bölümüyle sosyal medyada büyük bir sansasyon yarattı.

FOX'un yeni dizisi Kızıl Goncalar, ilk bölümüyle sosyal medyada büyük bir sansasyon yarattı.

Henüz ilk bölümü yayınlanmış olmasına rağmen tepkilerin hedefi olan dizi, Özgü Namal'ın yıllar sonra ekrana dönüşü yüzünden konuşulurken konu bambaşka bir yere taşındı.

İçerdiği tarikat saneleri dolayısıyla Kızıl Goncalar dizisinin İslamiyeti hedef aldığı iddia edildi.

İçerdiği tarikat saneleri dolayısıyla Kızıl Goncalar dizisinin İslamiyeti hedef aldığı iddia edildi.

RTÜK ise gelen şikayetler sonrası inceleme başlattığını duyurmuştu. Büyük bir çoğunluğun dizi hakkında şikayet duyurusunda bulunduğu paylaşılmıştı.

Cemaat ve tarikat sahneleriyle eleştirilerin hedefi olan Kızıl Goncalar, İsmailağa Cemaatinin de dikkatini çekmişti. Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden bir yazı yayınlamışlardı.

Cemaat ve tarikat sahneleriyle eleştirilerin hedefi olan Kızıl Goncalar, İsmailağa Cemaatinin de dikkatini çekmişti. Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden bir yazı yayınlamışlardı.
twitter.com

Yayınlanan bu yazıdan sonra, set çalışanı olduğu iddia edilen bir ismin 'Fatih'te çekim yaptığımız ana mekanlara artık giremiyoruz.' yazdığı paylaşım sosyal medyada dikkat çekmişti. Set çalışanının daha sonrasında Twitter'da yaptığı paylaşımı sildiği görüldü.

Yine ilk bölümün ardından İstanbul Şişli'de yer alan afişlerin üstünün sprey boya ile karalandığı görüldü.

Yine ilk bölümün ardından İstanbul Şişli'de yer alan afişlerin üstünün sprey boya ile karalandığı görüldü.

Kimliği belirsiz isimler tarafından afişlere yönelik düzenlenen bu saldırı, set çalışanlarını daha da korkutmuş ve can güvenliklerinden endişe etmelerine sebep olmuştu.

Tüm bu olaylar gerçekleşirken tepki gören dizinin yapımcısı Gold Film, bunun bir hikaye olduğunu ve gerçekle bir ilişkisi olmadığını paylaşmıştı.

Tüm bu olaylar gerçekleşirken tepki gören dizinin yapımcısı Gold Film, bunun bir hikaye olduğunu ve gerçekle bir ilişkisi olmadığını paylaşmıştı.
twitter.com

Diğer yandan söylenenlere göre yaşananların ardından olası bir tehlikeye karşı set güvenliğinin artırıldığı öğrenildi.

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Tüm bu olayların ardından Kızıl Goncalar'a bir darbe daha geldi. RTÜK'ün inceleme başlatmış olmasının ardından, vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izninin iptal edildiği öğrenildi.

Tüm bu olayların ardından Kızıl Goncalar'a bir darbe daha geldi. RTÜK'ün inceleme başlatmış olmasının ardından, vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izninin iptal edildiği öğrenildi.

Hakkında inceleme başlatılan dizinin bazı mekanlarda çekim yapmasının önüne geçildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 8 Eylül ve 21 Eylül tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınmış izinlerin iptal edildiği ifade edildi.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapım şirketine yapılan açıklamanın ardından; dizi için aylarca hazırlık yapılarak, büyük bütçeler harcanarak yeniden dekore edilen ana mekanlarında artık çekim izni olmadığı öğrenildi.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapım şirketine yapılan açıklamanın ardından; dizi için aylarca hazırlık yapılarak, büyük bütçeler harcanarak yeniden dekore edilen ana mekanlarında artık çekim izni olmadığı öğrenildi.

Müdürlük, Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş.'nin Kızıl Goncalar dizisinde kullanılan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (HEVKA) bulunduğu Bayrampaşa Medresesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı binasında (Siyasal Vakfı) çekim izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Gerekçe olarak, dizi hakkında oluşan kamuoyu baskısı ve RTÜK'ün inceleme başlatmış olması gösterildi.

Gerekçe olarak, dizi hakkında oluşan kamuoyu baskısı ve RTÜK'ün inceleme başlatmış olması gösterildi.

Dizinin yapım şirketinin başka mekanlara bakmaya başladığı söylendi.

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