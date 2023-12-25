Kızıl Goncalar'da Kız Çocuklarıyla İlgili Sahne Gündem Oldu!
Kızıl Goncalar'da Kız Çocuklarıyla İlgili Sahne Gündem Oldu!
Kızıl Goncalar henüz ikinci bölümüyle ekrana gelmesine rağmen gündemi bir hayli meşgul ediyor. İzleyiciyi ikiye bölen dizi sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İkinci bölümdeki kız çocuklarıyla ilgili sahne yine çok konuşuldu.
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İkinci bölümüyle ekrana gelen Kızıl Goncalar, ilgi çeken konusu ve tartışmalara yol açan sahneleriyle gündem olmaya devam ediyor.
İlk bölümüyle izleyiciyi ikiye bölen dizinin ikinci bölümünde de yine iddialı sahneler yer aldı.
Dizide Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem karakterinin kızı olan Zeynep, kız çocuklarının okula gönderilmesini bir mantık önermesi ile ele aldı.
Tarikatın başındaki "Efendi Hazretleri" ile Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin babasını canlandıran Suavi arasında kurduğu önerme sonunda her ikisi de birbirine denk çıktı.
Zeynep'in hiç konuşmadan çok şey anlattığı bu sahne sosyal medyada gündem oldu.
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Ustaca yazılmış bir senaryoyla işledikleri tek bir sahneyle her iki tarafın yobazlarına da aynı 💩 lacivertisiniz deyip sağlam geçirdiler valla bravo.
Bravo be, ne güzel laf söylemiş, harika, ne etkileyici sahne demeyeceğim çünkü yıl olmuş 2023, hala bu konularla debeleniyoruz ve ben bundan çok sıkıldım! Sa... Devamını Gör
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