Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde Olduğu Gibi Doktorlar Dizisinde de 'Azgın Teke Sendromu'na Yenik Düşmüş!
Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde Olduğu Gibi Doktorlar Dizisinde de 'Azgın Teke Sendromu'na Yenik Düşmüş!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C1Ku-wQtci9/
Kızılcık Şerbeti'nde Apo ve Alev'in ihanetiyle sarsılan Pembe, tüm sosyal medyanın gündeminde. Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun başarılı performansı büyük beğeni kazanırken Taşçıoğlu'nun yıllar önce de Doktorlar dizisinde yine aldatılan bir kadını canlandırdığı ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bildiğiniz üzere Kızılcık Şerbeti dizi sektörünü şu sıralar domine ediyor.
Geçtiğimiz hafta aldığı reyting oranıyla sezon rekorunu kıran dizi, milyonları ekrana kilitliyor.
Apo ve Alev aşkının ortaya çıkması, Pembe'nin ihanetle yüzleşip tüm suçu üstüne attığı Doğa'dan sinirini çıkarması derken çıta her hafta bir seviye daha yukarı çıkıyor!
Son fragmanda gördüğümüz Pembe ve Doğa'nın taht savaşı da yeni bir rekorunun habercisi gibi!
Fakat şöyle de bir gerçek var ki her ne kadar karakterin tavırları hoşumuza gitmese de Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun başarılı performansı önünde ceketimizi ilikledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tıpkı Doğa'da olduğu gibi Pembe'nin de başına gelenler hepimizi üzdü... Sonuçta aldatılmak kimin hoşuna gider ki?!
"Bakalım neler olacak?" derken öyle bir sahne izledik ki ağzımız açık kaldı!
Pink ve Rüzgar bir araya geldi! Rüzgar'ın adeta "Biz aynı yolun yolcusuyuz Pink, gel elele verelim" minvalinde yaptığı konuşmada Apo hakkında kurduğu bir cümle dikkatimizi çekti: "Azgın teke sendromu"
Dikkatli izleyiciler, bu cümleyi ve Sibel Taşçıoğlu'nu ortak paydada buluşturan bir başka diziyi daha ortaya çıkarttı! Yıllar önce yayınlanan Doktorlar dizisine ışınlanıyoruz!
Hatırlarsanız izleyiciler arasında "Allah'ın cezası" olarak da bilinen Levent, güzel kızımız Ela'nın gönlünü çalıp her bölüm sonu litrelerce gözyaşı dökmesine neden oluyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Eee şimdi bunun konumuzla ne ilgisi var?" dediğinizi duyar gibiyim, sadede geliyorum! Meğer bizim başarılı ama bir o kadar da saplantılı Kadın Doğum Uzmanımız Bilge Atahanlı hanımefendinin hastalarından birisi de Sibel Taşçıoğlu'ymuş!
Eşi tarafından aldatılan ve ikizlere hamile bir kadını canlandıran Sibel Taşçıoğlu (Aklınıza Doğa geldi değil mi?) Bilge'nin kapı önünde Ela'ya "Kocamla kırıştırıyorsun" sözlerini duymuş ve tüm sinirini Ela'dan çıkartmıştı.
Ve bu sefer de "Azgın teke sendromunu" Rüzgar'dan değil, Pembe'den duyuyoruz...
Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır Pink!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda