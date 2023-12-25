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Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde Olduğu Gibi Doktorlar Dizisinde de 'Azgın Teke Sendromu'na Yenik Düşmüş!

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde Olduğu Gibi Doktorlar Dizisinde de 'Azgın Teke Sendromu'na Yenik Düşmüş!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
25.12.2023 - 21:15

Kızılcık Şerbeti'nde Apo ve Alev'in ihanetiyle sarsılan Pembe, tüm sosyal medyanın gündeminde. Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun başarılı performansı büyük beğeni kazanırken Taşçıoğlu'nun yıllar önce de Doktorlar dizisinde yine aldatılan bir kadını canlandırdığı ortaya çıktı!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C1Ku-wQtci9/
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Bildiğiniz üzere Kızılcık Şerbeti dizi sektörünü şu sıralar domine ediyor.

Bildiğiniz üzere Kızılcık Şerbeti dizi sektörünü şu sıralar domine ediyor.

Geçtiğimiz hafta aldığı reyting oranıyla sezon rekorunu kıran dizi, milyonları ekrana kilitliyor.

Geçtiğimiz hafta aldığı reyting oranıyla sezon rekorunu kıran dizi, milyonları ekrana kilitliyor.

Apo ve Alev aşkının ortaya çıkması, Pembe'nin ihanetle yüzleşip tüm suçu üstüne attığı Doğa'dan sinirini çıkarması derken çıta her hafta bir seviye daha yukarı çıkıyor!

Apo ve Alev aşkının ortaya çıkması, Pembe'nin ihanetle yüzleşip tüm suçu üstüne attığı Doğa'dan sinirini çıkarması derken çıta her hafta bir seviye daha yukarı çıkıyor!

Son fragmanda gördüğümüz Pembe ve Doğa'nın taht savaşı da yeni bir rekorunun habercisi gibi!

Son fragmanda gördüğümüz Pembe ve Doğa'nın taht savaşı da yeni bir rekorunun habercisi gibi!

Fakat şöyle de bir gerçek var ki her ne kadar karakterin tavırları hoşumuza gitmese de Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun başarılı performansı önünde ceketimizi ilikledik.

Fakat şöyle de bir gerçek var ki her ne kadar karakterin tavırları hoşumuza gitmese de Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun başarılı performansı önünde ceketimizi ilikledik.
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Tıpkı Doğa'da olduğu gibi Pembe'nin de başına gelenler hepimizi üzdü... Sonuçta aldatılmak kimin hoşuna gider ki?!

Tıpkı Doğa'da olduğu gibi Pembe'nin de başına gelenler hepimizi üzdü... Sonuçta aldatılmak kimin hoşuna gider ki?!

"Bakalım neler olacak?" derken öyle bir sahne izledik ki ağzımız açık kaldı!

"Bakalım neler olacak?" derken öyle bir sahne izledik ki ağzımız açık kaldı!

Pink ve Rüzgar bir araya geldi! Rüzgar'ın adeta "Biz aynı yolun yolcusuyuz Pink, gel elele verelim" minvalinde yaptığı konuşmada Apo hakkında kurduğu bir cümle dikkatimizi çekti: "Azgın teke sendromu"

Pink ve Rüzgar bir araya geldi! Rüzgar'ın adeta "Biz aynı yolun yolcusuyuz Pink, gel elele verelim" minvalinde yaptığı konuşmada Apo hakkında kurduğu bir cümle dikkatimizi çekti: "Azgın teke sendromu"

Dikkatli izleyiciler, bu cümleyi ve Sibel Taşçıoğlu'nu ortak paydada buluşturan bir başka diziyi daha ortaya çıkarttı! Yıllar önce yayınlanan Doktorlar dizisine ışınlanıyoruz!

Dikkatli izleyiciler, bu cümleyi ve Sibel Taşçıoğlu'nu ortak paydada buluşturan bir başka diziyi daha ortaya çıkarttı! Yıllar önce yayınlanan Doktorlar dizisine ışınlanıyoruz!

Hatırlarsanız izleyiciler arasında "Allah'ın cezası" olarak da bilinen Levent, güzel kızımız Ela'nın gönlünü çalıp her bölüm sonu litrelerce gözyaşı dökmesine neden oluyordu.

Hatırlarsanız izleyiciler arasında "Allah'ın cezası" olarak da bilinen Levent, güzel kızımız Ela'nın gönlünü çalıp her bölüm sonu litrelerce gözyaşı dökmesine neden oluyordu.

O yetmezmiş gibi bir de saplantılı aşık eski karısı Bilge ortaya çıkıp 'Ben Levent'ten hamileyim ve Ela kocamı elimden almak istiyor' diye yalan söyleyip Ela'yı hastaneye rezil etmiş, psikolojisini altüst hala getirmişti.

Hala bu iki güzel ve başarılı kadının Levent'te ne bulduğunu sorguluyorum, evet...

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"Eee şimdi bunun konumuzla ne ilgisi var?" dediğinizi duyar gibiyim, sadede geliyorum! Meğer bizim başarılı ama bir o kadar da saplantılı Kadın Doğum Uzmanımız Bilge Atahanlı hanımefendinin hastalarından birisi de Sibel Taşçıoğlu'ymuş!

"Eee şimdi bunun konumuzla ne ilgisi var?" dediğinizi duyar gibiyim, sadede geliyorum! Meğer bizim başarılı ama bir o kadar da saplantılı Kadın Doğum Uzmanımız Bilge Atahanlı hanımefendinin hastalarından birisi de Sibel Taşçıoğlu'ymuş!

Doktorlar'ın 9. bölümündeki konuk oyuncuların ismine bakarsanız Sibel Taşçıoğlu ismiyle karşılaşabilirsiniz.

Eşi tarafından aldatılan ve ikizlere hamile bir kadını canlandıran Sibel Taşçıoğlu (Aklınıza Doğa geldi değil mi?) Bilge'nin kapı önünde Ela'ya "Kocamla kırıştırıyorsun" sözlerini duymuş ve tüm sinirini Ela'dan çıkartmıştı.

Eşi tarafından aldatılan ve ikizlere hamile bir kadını canlandıran Sibel Taşçıoğlu (Aklınıza Doğa geldi değil mi?) Bilge'nin kapı önünde Ela'ya "Kocamla kırıştırıyorsun" sözlerini duymuş ve tüm sinirini Ela'dan çıkartmıştı.

Tabii sonunda Ela çileden çıkıp bağıra çağıra yaşadıklarını anlatmış, Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı karakter de bir süre sonra hak vermişti...

Ve bu sefer de "Azgın teke sendromunu" Rüzgar'dan değil, Pembe'den duyuyoruz...

Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır Pink!

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