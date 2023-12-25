Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde Olduğu Gibi Doktorlar Dizisinde de 'Azgın Teke Sendromu'na Yenik Düşmüş!

O yetmezmiş gibi bir de saplantılı aşık eski karısı Bilge ortaya çıkıp 'Ben Levent'ten hamileyim ve Ela kocamı elimden almak istiyor' diye yalan söyleyip Ela'yı hastaneye rezil etmiş, psikolojisini altüst hala getirmişti.

Hala bu iki güzel ve başarılı kadının Levent'te ne bulduğunu sorguluyorum, evet...