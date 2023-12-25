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Pembe'nin İntikam Yeminleri Ettiği Kızılcık Şerbeti Hakkında Hafta Boyunca Atılan Güldüren Yorumlar

Pembe'nin İntikam Yeminleri Ettiği Kızılcık Şerbeti Hakkında Hafta Boyunca Atılan Güldüren Yorumlar

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 15:51

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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