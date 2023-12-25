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Kardeşlerim Dizisinde Başrol Krizi: İki Oyuncu Diziye Veda Ediyor

Kardeşlerim Dizisinde Başrol Krizi: İki Oyuncu Diziye Veda Ediyor

Kardeşlerim
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 15:06

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim resmen yaprak dökümü yaşıyor. Dizinin iki başrol oyuncusunun ayrılık kararı aldığı iddiası çok konuşulurken, Birsen Altuntaş söz konusu iddialara açıklık getirdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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4 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim aldığı yüksek reytinglerle hala isminden söz ettiriyor.

4 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim aldığı yüksek reytinglerle hala isminden söz ettiriyor.

4. sezon başında Onur Seyit Yaran'ın veda ettiği dizide heyecan asla son bulmazken, iddiaya göre 2 oyuncu Kardeşlerim dizisinden ayrılma kararı aldı.

4. sezon başında Onur Seyit Yaran'ın veda ettiği dizide heyecan asla son bulmazken, iddiaya göre 2 oyuncu Kardeşlerim dizisinden ayrılma kararı aldı.

Fadik Sevin Atasoy'un hayat verdiği Şengül karakterinin 3 bölümdür dizide yer almadığını fark eden izleyiciler epey meraklanırken beklenen haberi Birsen Altuntaş verdi.

Fadik Sevin Atasoy'un hayat verdiği Şengül karakterinin 3 bölümdür dizide yer almadığını fark eden izleyiciler epey meraklanırken beklenen haberi Birsen Altuntaş verdi.

Birsen Altuntaş kulislerde sızan bilgiye göre Fadik Sevin Atasoy'un diziden ayrıldığını duyurdu.

Birsen Altuntaş kulislerde sızan bilgiye göre Fadik Sevin Atasoy'un diziden ayrıldığını duyurdu.

Atasoy'un yanı sıra dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun'un da diziden ayrılacağına dair bir takım iddialar sosyal medyada yer alıyordu.

Atasoy'un yanı sıra dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun'un da diziden ayrılacağına dair bir takım iddialar sosyal medyada yer alıyordu.
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Bu iddiayı da yanıtlayan Birsen Altuntaş, eğer yeni bir gelişme olmazsa Coşkun'un Ocak ayının sonunda diziden ayrılacağını açıkladı.

Bu iddiayı da yanıtlayan Birsen Altuntaş, eğer yeni bir gelişme olmazsa Coşkun'un Ocak ayının sonunda diziden ayrılacağını açıkladı.

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