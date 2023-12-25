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Müge Anlı'da Canlı Yayında Cinayet İtirafı: Mustafa Hakkulu Başından Vurulmuş Şekilde Bulundu

Müge Anlı'da Canlı Yayında Cinayet İtirafı: Mustafa Hakkulu Başından Vurulmuş Şekilde Bulundu

Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 11:41

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'da işlenen Mustafa Hakkulu'nun kaybolması olayında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kayıplara karışan Hakkulu'nun cesedi bulunurken, ardından canlı yayında cinayet itirafı geldi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geçtiğimiz hafta Mustafa Hakkulu'nun kaybolması olayı damgasını vurmuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geçtiğimiz hafta Mustafa Hakkulu'nun kaybolması olayı damgasını vurmuştu.

11 gündür kayıp olan Hakkulu'nun yüklü bir miktar parayla beraber kaybolmasının ardından ailesi baş şüpheli olarak eski eşini işaret etmişti.

11 gündür kayıp olan Hakkulu'nun yüklü bir miktar parayla beraber kaybolmasının ardından ailesi baş şüpheli olarak eski eşini işaret etmişti.

Hatta burada bahsetmiştik:

Hakkulu'nun ihanet ve para mevzuları yüzünden öldürülmüş olabileceği konusu üzerinde yoğunlaşılırken bugün yayın esnasında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Hakkulu'nun ihanet ve para mevzuları yüzünden öldürülmüş olabileceği konusu üzerinde yoğunlaşılırken bugün yayın esnasında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Tarladan evine giden bir çiftçi dere kenarında bir erkek cesedi bulunca jandarma ekiplerine haber verdi ve cesedin Mustafa Hakkulu'na ait olduğu ortaya çıktı.

Tarladan evine giden bir çiftçi dere kenarında bir erkek cesedi bulunca jandarma ekiplerine haber verdi ve cesedin Mustafa Hakkulu'na ait olduğu ortaya çıktı.

Dereye yakın bir konumda da Hakkulu'nun terk edilmiş aracına rastlandı.

Başından tabancayla vurulduğu tespit edilen Hakkulu'nu gören ailesi ,"Oğlumu paramparça etmişler" diyerek sinir krizi geçirirken, cinayeti kimin işlediğine dair canlı yayında itiraf geldi.

Başından tabancayla vurulduğu tespit edilen Hakkulu'nu gören ailesi ,"Oğlumu paramparça etmişler" diyerek sinir krizi geçirirken, cinayeti kimin işlediğine dair canlı yayında itiraf geldi.
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Geçtiğimiz hafta Müge Anlı canlı yayınına çıkan Hakkulu'nun arkadaşı İsa Dumlu, arkadaşını öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti.

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı canlı yayınına çıkan Hakkulu'nun arkadaşı İsa Dumlu, arkadaşını öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti.

İsa Dumlu, eşinin fotoğraflarını gören Hakkulu'nun ağza alınmayacak sözler ettiğini, bu nedenle dayanamayıp cinayeti işlediğini söyledi.

İsa Dumlu, eşinin fotoğraflarını gören Hakkulu'nun ağza alınmayacak sözler ettiğini, bu nedenle dayanamayıp cinayeti işlediğini söyledi.

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