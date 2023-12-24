Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısı 3. Sezon ile İlgili Konuştu: "Bütün Dizilerim 2 Sezondan Fazla Olmadı!"

Sezonun reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, istisnasız her gün konuşulmayı başarıyor. Dizinin her bölümü izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarırken yapımcısından dizi ile ilgili açıklamalar geldi. Bakalım Kızılcık Şerbeti önümüzdeki sezon da devam edecek miymiş?