Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısı 3. Sezon ile İlgili Konuştu: "Bütün Dizilerim 2 Sezondan Fazla Olmadı!"
Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısı 3. Sezon ile İlgili Konuştu: "Bütün Dizilerim 2 Sezondan Fazla Olmadı!"
Kaynak: https://twitter.com/dizianaiiz/status...
Sezonun reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, istisnasız her gün konuşulmayı başarıyor. Dizinin her bölümü izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarırken yapımcısından dizi ile ilgili açıklamalar geldi. Bakalım Kızılcık Şerbeti önümüzdeki sezon da devam edecek miymiş?
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Sezonun reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, her hafta izleyiciyi ekrana bağlamayı başarıyor.
Hemen her hafta izleyiciyi sinir krizlerine sürükleyen apayrı karakterlerle gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.
Özellikle son haftalarda olayların gerilimi iyice artmışken, izleyici gelecek sezon ile ilgili durumu merak etmeye başlamıştı.
Faruk Turgut üçüncü sezon ile ilgili izleyicinin merakını gidermek için şu açıklamaları yaptı:
"Bu sezonun sonuna kadar 65 bölüm falan olur, sonrasına bakacağız. Senaryonun aynı etkide devam etmesi, kanalın bu konudaki belirleyici tavrı, benim o işe bakış açımın hangi boyutta şekilleneceği ve oyuncuların tavrı önemli."
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Turgut ayrıca, "Ben aslında çok uzun dizi yapmaktan hoşlanan bir yapımcı değilim. Benim bütün dizilerim bugüne kadar 2 sezondan fazla olmadı." dedi.
Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti ile ilgili sezon sonunda senaristler ve kanalla birlikte ne yapılması gerektiğine karar vereceklerini de belirterek konuya son noktayı koydu.
Kimi izleyici ikinci sezonda final yapmasını savunurken, kimisi ise üçüncü sezona uzatılması gerektiğini söyledi.
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