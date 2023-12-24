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Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Photoshop Terk Bir Garip Afişi Goygoycuların Diline Düştü!

Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Photoshop Terk Bir Garip Afişi Goygoycuların Diline Düştü!

dizi Goygoy
themyscira - Misafir Editör
24.12.2023 - 19:14

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın rol alacağı Yıldızlar Bana Uzak, 31 Aralık akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Ancak dizinin oyuncuları ya da konusu değil, afişi çok konuşulmayı başardı! Neden diye düşünüyorsanız, sizi içeriğimize alalım:

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ATV ekranlarında Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı Yıldızlar Bana Uzak dizisi yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.

ATV ekranlarında Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı Yıldızlar Bana Uzak dizisi yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.

Dizide Aslı ve Kadir'in evliliğe giden ilişkileri Han Varnalı tarafından engelleniyor.

Dizide Aslı ve Kadir'in evliliğe giden ilişkileri Han Varnalı tarafından engelleniyor.

Kadir, uğradığı iftiranın ardından Aslı'nın babasını öldürmek suçundan hapse girerken, Varnalılar ile karşı karşıya kalıyor.

Kadir, uğradığı iftiranın ardından Aslı'nın babasını öldürmek suçundan hapse girerken, Varnalılar ile karşı karşıya kalıyor.

Ancak dizinin oyuncuları, konusu ya da yayına başlayacağı 31 Aralık gününden ziyade, dizi için yapılan afiş konuşuldu!

Ancak dizinin oyuncuları, konusu ya da yayına başlayacağı 31 Aralık gününden ziyade, dizi için yapılan afiş konuşuldu!

1. Dizinin oldukça basit bir biçimde hazırlanan afişi goygoycuların diline düştü!

1. Dizinin oldukça basit bir biçimde hazırlanan afişi goygoycuların diline düştü!
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19. Siz afiş tasarımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

19. Siz afiş tasarımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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