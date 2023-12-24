Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Photoshop Terk Bir Garip Afişi Goygoycuların Diline Düştü!

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın rol alacağı Yıldızlar Bana Uzak, 31 Aralık akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Ancak dizinin oyuncuları ya da konusu değil, afişi çok konuşulmayı başardı! Neden diye düşünüyorsanız, sizi içeriğimize alalım: