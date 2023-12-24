Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Photoshop Terk Bir Garip Afişi Goygoycuların Diline Düştü!
Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Photoshop Terk Bir Garip Afişi Goygoycuların Diline Düştü!
ATV ekranlarında yepyeni bir dizi yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın rol alacağı Yıldızlar Bana Uzak, 31 Aralık akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Ancak dizinin oyuncuları ya da konusu değil, afişi çok konuşulmayı başardı! Neden diye düşünüyorsanız, sizi içeriğimize alalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
ATV ekranlarında Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı Yıldızlar Bana Uzak dizisi yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.
Dizide Aslı ve Kadir'in evliliğe giden ilişkileri Han Varnalı tarafından engelleniyor.
Kadir, uğradığı iftiranın ardından Aslı'nın babasını öldürmek suçundan hapse girerken, Varnalılar ile karşı karşıya kalıyor.
Ancak dizinin oyuncuları, konusu ya da yayına başlayacağı 31 Aralık gününden ziyade, dizi için yapılan afiş konuşuldu!
1. Dizinin oldukça basit bir biçimde hazırlanan afişi goygoycuların diline düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
2. 👇
3. 👇
4. 👇
5. 👇
6. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
7. 👇
8. 👇
9. 👇
10. 👇
11. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
12. 👇
13. 👇
14. 👇
15. 👇
16. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
17. 👇
18. 👇
19. Siz afiş tasarımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda