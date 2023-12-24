Gönül Dağı Dizisinde Yapılan Yalı Çapkını Göndermesi Dikkatlerden Kaçmadı

Sıcacık hikayesiyle yüreklere dokunan Gönül Dağı dizisi büyük bir keyifle izlenen yapımlardan biri oldu. Cumartesi akşamları seyircisiyle buluşan Gönül Dağı'nın son bölümünde yapılan Yalı Çapkını göndermesi ise elbette dikkatlerden kaçmadı.