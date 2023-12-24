Gönül Dağı Dizisinde Yapılan Yalı Çapkını Göndermesi Dikkatlerden Kaçmadı
Gönül Dağı Dizisinde Yapılan Yalı Çapkını Göndermesi Dikkatlerden Kaçmadı
Sıcacık hikayesiyle yüreklere dokunan Gönül Dağı dizisi büyük bir keyifle izlenen yapımlardan biri oldu. Cumartesi akşamları seyircisiyle buluşan Gönül Dağı'nın son bölümünde yapılan Yalı Çapkını göndermesi ise elbette dikkatlerden kaçmadı.
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Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Gönül Dağı geçtiğimiz akşam 119. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Dört sezondur TRT 1'in en sevilen yapımlarından biri haline gelen Gönül Dağı'nın son bölümü de bir hayli ilgi gördü.
Son bölümde, cenaze nedeniyle evliliklerini erteleme kararı alan Taner ve Selma'nın bu kararını fark edip itiraz eden Döndü ikiliye beklememelerini söyleyip ve isteme için hazırlıklara başladı.
Keyifli bir bölüm sonrası reyting listelerinde zirveye yerleşen Gönül Dağı'nda yapılan bir gönderme sahnesi de dikkatlerden kaçmadı.
Ramazan (Cihat Süvarioğlu) "Ben de hovardayım bu ara biliyor musun?" diye söze başlayan adamı dinliyordu.
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Yalı Çapkını dizisine yapılan göndermenin devamında "Paso işten kaçarım. Hatta adım çıktı Çalı Kaçkını diye" sözleri dikkat çekti.
Gönül Dağı'nda yapılan Yalı Çapkını Ferit göndermesi dizinin izleyicilerini epey güldürdü tabii.
O sahneyi yakalayan "Tv Dünyası" tarafından yapılan paylaşıma konuyla ilgili epey yorum da geldi.
Kimi dizisever gülüp geçerken kimileri de bunu Yalı Çapkını'na yapılan bir saygısızlık olarak değerlendirdi.
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