Çoğu Erken Final: 2023 Yılında Final Yaparak Ekranlara Veda Eden 40 Dizi
Çoğu Erken Final: 2023 Yılında Final Yaparak Ekranlara Veda Eden 40 Dizi
2023 yılı televizyon dizileri konusunda çok zengin bir yıl olsa da bu dizilerin büyük çoğunluğu final kararı alarak ekranlara veda etti. Eğer merak ediyorsanız, işte 2023 yılında final yapan televizyon dizileri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Gelsin Hayat Bildiği Gibi
2. Bir Küçük Gün Işığı
3. Camdaki Kız
4. EGO
5. Yasak Elma
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Güzel Günler
7. Tuzak
8. Yürek Çıkmazı
9. Gecenin Ucunda
10. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Kraliçe
12. Gülcemal
13. Yüz Yıllık Mucize
14. Tetikçinin Oğlu
15. Al Sancak
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Vermem Seni Ellere
17. Dönence
18. Üvey Anne
19. Yaz Şarkısı
20. Kısmet
İçeriğin Devamı Aşağıda
21. Ruhun Duymaz
22. Adım Farah
23. Benim Güzel Ailem
24. Hayatımın Neşesi
25. Çöp Adam
İçeriğin Devamı Aşağıda
26. Kader Bağları
27. Bambaşka Biri
28. Bir Derdim Var
29. Altın Kafes
30. Taçsız Prenses
İçeriğin Devamı Aşağıda
31. O Kız
32. Dokuz Oğuz
33. Hayatımın Şansı
34. Sıfırıncı Gün
35. Sipahi
İçeriğin Devamı Aşağıda
36. İyilik
37. Balkan Ninnisi
38. Kasaba Doktoru
39. Maviye Sürgün
40. Ya Çok Seversen
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda