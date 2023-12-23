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Çoğu Erken Final: 2023 Yılında Final Yaparak Ekranlara Veda Eden 40 Dizi

Çoğu Erken Final: 2023 Yılında Final Yaparak Ekranlara Veda Eden 40 Dizi

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Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.12.2023 - 23:05 Son Güncelleme: 25.12.2023 - 15:54

2023 yılı televizyon dizileri konusunda çok zengin bir yıl olsa da bu dizilerin büyük çoğunluğu final kararı alarak ekranlara veda etti. Eğer merak ediyorsanız, işte 2023 yılında final yapan televizyon dizileri...

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1. Gelsin Hayat Bildiği Gibi

1. Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2022 yaz döneminde başlayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi çok sevilmesine rağmen 41. bölümüyle final kararı aldı.

2. Bir Küçük Gün Işığı

2. Bir Küçük Gün Işığı

atv ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi düşük reytingler nedeniyle sadece 1 sezon sürdü ve 36. bölümüyle final yaptı.

3. Camdaki Kız

3. Camdaki Kız

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız, yine reytinglerde zirvedeyken hikayenin bitmesi nedeniyle 82. bölümüyle final yaptı.

4. EGO

4. EGO

FOX ekranlarında yayınlanan EGO, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'u başrollerinde buluşturmuştu. Sevilen dizi 13. bölümüyle final yapmıştı.

5. Yasak Elma

5. Yasak Elma

FOX ekranlarının entrika dozunu arttıran dizisi Yasak Elma en uzun sezona sahip dizilerden biriydi. Reytingleri şahane olan dizi 6. sezon 177. bölümde final kararı aldı.

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6. Güzel Günler

6. Güzel Günler

Show TV ekranlarında yayınlanan komedi-aile dizisi Güzel Günler reytinglerindeki gözle görülür düşüş nedeniyle yalnızca 26 bölüm sürdü.

7. Tuzak

7. Tuzak

TV8 dizisi Tuzak Bensu Soral ve Akın Akınözü'nü başrolünde birleştirmişti. Tuzak dizisi yalnızca 26 bölüm sürse de yurt dışında epey talep gördü.

8. Yürek Çıkmazı

8. Yürek Çıkmazı

TRT 1'de yayınlanan dram dizisi Yürek Çıkmazı, 28 bölümlük ekran serüveninin ardından final kararı alanlardan.

9. Gecenin Ucunda

9. Gecenin Ucunda

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftini başrolünde barındıran Gecenin Ucunda dizisi beklenen ilgiyi görmediği için 26 bölüm sonra final yaptı.

10. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

10. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi 20 bölüm sürdükten sonra ekran yolculuğunu bitirdi.

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11. Kraliçe

11. Kraliçe

Kanal D'de Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın başrolünde yer aldığı Kraliçe, 11 bölüm sürdükten sonra düşük reytingler nedeniyle final yaptı.

12. Gülcemal

12. Gülcemal

FOX ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisi, 13 bölüm sürdükten sonra final yaparak ekran yolculuğuna veda etti.

13. Yüz Yıllık Mucize

13. Yüz Yıllık Mucize

Star TV'de yayınlanan Yüz Yıllık Mucize dizisi 13. bölümüyle final kararı aldı ve ekranlara veda etti.

14. Tetikçinin Oğlu

14. Tetikçinin Oğlu

FOX dizisi Tetikçinin Oğlu sezona iddialı bir giriş yapsa da ekran yolculuğu sadece 7 bölümle sınırlı kaldı.

15. Al Sancak

15. Al Sancak

TRT 1'in sevilen dizisi Al Sancak, sezon finali verdikten sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanırken ani gelen final kararıyla sarsıldı ve bir final bölümü çekilemedi.

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16. Vermem Seni Ellere

16. Vermem Seni Ellere

atv'nin yaz dizisi Vermem Seni Ellere, düşük reytingleri nedeniyle 9 bölüm sonra final yaptı.

17. Dönence

17. Dönence

Kanal D'nin yaz dizisi Dönence, yaz dönemi boyunca en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Dönence, 14 bölüm sürdükten sonra final yaptı.

18. Üvey Anne

18. Üvey Anne

atv'nin yaz dizisi Üvey Anne düşük reytingleri nedeniyle 8. bölümüyle final kararı aldı.

19. Yaz Şarkısı

19. Yaz Şarkısı

FOX'un yaz dizisi Yaz Şarkısı, 8 bölüm sürdükten sonra ekran yolculuğunu sonlandırmıştı.

20. Kısmet

20. Kısmet

FOX ekranlarında yayınlanan komedi dizisi Kısmet, yaz döneminde iyi oranlar alsa da yeni yayın döneminde ekranlara veda etti.

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21. Ruhun Duymaz

21. Ruhun Duymaz

FOX'ta yayınlanan Ruhun Duymaz güçlü kadrosuyla sezona iddialı bir giriş yapsa da ne yazık ki ekranlara veda etti.

22. Adım Farah

22. Adım Farah

FOX'un iddialı dizisi Adım Farah, 2 sezondur ekran yolculuğuna devam etse de düşen reytingler nedeniyle 2023 sonunda final kararı aldı.

23. Benim Güzel Ailem

23. Benim Güzel Ailem

TRT 1'in yaz dizisi Benim Güzel Ailem, düşük reyting oranları nedeniyle 22. bölümde final kararı aldı.

24. Hayatımın Neşesi

24. Hayatımın Neşesi

TRT 1'in bir diğer yaz dizisi Hayatımın Neşesi, 18. bölümüyle ekranlara veda etti.

25. Çöp Adam

25. Çöp Adam

Star TV'nin iddialı dizilerinden Çöp Adam 2 sezon sürdükten sonra 2. sezonda aldığı düşük reyting oranları nedeniyle 30. bölümüyle final yaptı.

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26. Kader Bağları

26. Kader Bağları

FOX'un en beklenen dizilerinden Kader Bağları düşük reytingler nedeniyle yalnızca 5 bölüm sürdü.

27. Bambaşka Biri

27. Bambaşka Biri

Burak Deniz ve Hande Erçel'i kadrosunda bir araya getiren Bambaşka Biri düşük reytingler nedeniyle 2023'ün sonunda final kararı aldı.

28. Bir Derdim Var

28. Bir Derdim Var

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Bir Derdim Var konusuyla çok beğenilse de istenilen reyting oranlarını alamaması nedeniyle 6 bölüm sürdü.

29. Altın Kafes

29. Altın Kafes

atv ekranlarında yayınlanan Altın Kafes dizisi henüz birkaç haftadır ekranda yer almasına rağmen düşük reytingleri nedeniyle 5. bölümüyle final yapıyor.

30. Taçsız Prenses

30. Taçsız Prenses

FOX'un 2 sezon ekranlarda yer alan dizisi Taçsız Prenses, ikinci sezon hikayesinin tutmaması nedeniyle birkaç bölüm sonra final yaptı.

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31. O Kız

31. O Kız

Kanal D ekranlarında yer alan O Kız dizisi yalnızca 24 bölüm sürdükten sonra final yaptı.

32. Dokuz Oğuz

32. Dokuz Oğuz

FOX'un büyük beklentilerle yayınlanan dizisi Dokuz Oğuz, beklentilerin altındaki reytingleri nedeniyle 6. bölümüyle final yaptı.

33. Hayatımın Şansı

33. Hayatımın Şansı

FOX'ta yayınlanan Hayatımın Şansı, 9 bölüm sonra final kararı aldı.

34. Sıfırıncı Gün

34. Sıfırıncı Gün

TV8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisi sezona iddialı bir giriş yapmasına rağmen düşük reytingler nedeniyle 6. bölümde final yaptı.

35. Sipahi

35. Sipahi

Show TV'de yayınlanan Sipahi dizisi, Özge Gürel ve Kaan Yıldırım'la iddialı bir giriş yapsa da yalnızca 8 bölüm sürdü.

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36. İyilik

36. İyilik

FOX ekranlarında yayınlanan İyilik 2022'de başlayıp 2 sezon sürerken 2023'ün başında final yaptı.

37. Balkan Ninnisi

37. Balkan Ninnisi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi, 25 bölümün ardından erken final yaparak ekranlara veda etti.

38. Kasaba Doktoru

38. Kasaba Doktoru

TRT 1 dizisi Kasaba Doktoru, 32 bölüm sürdükten sonra ekran yolculuğuna veda etti.

39. Maviye Sürgün

39. Maviye Sürgün

Show TV'de yayınlanan Maviye Sürgün dizisi dönemsel bir iş olduğu için 25. bölümüyle final yaptı.

40. Ya Çok Seversen

40. Ya Çok Seversen

FOX'ta yayınlanan yaz dizisi Ya Çok Seversen, yeni yayın döneminin başlamasıyla 13. bölümde final yaptı.

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