"Belki İsmimi Tanımazsınız Ben Memik Dede" Diyen Arif Erkin'in Unutulduğunu Düşünmesi Hepimizi Utandırdı
"Belki İsmimi Tanımazsınız Ben Memik Dede" Diyen Arif Erkin'in Unutulduğunu Düşünmesi Hepimizi Utandırdı
Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun bir videosu sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncunun sözleri ise boğazımıza yumru gibi oturdu.
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Hayatını müzik ve tiyatroya adayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nu tanımayan yoktur. Türk tiyatrosunun kıymetli isimlerinden biri olan ünlü oyuncu yer aldığı yapımları da ön plana çıkarmayı başarıyor.
Bunlardan bir tanesi ise hiç şüphesiz ki, bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her izlenişinde aynı keyfi veren Yabancı Damat dizisi.
Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk ve Yunan gençlerin zorlu aşklarını işleyen keyifli dizide hayat verdiği tatlı ve huysuz Memik Dede karakteriyle hafızalara kazındı.
3. sezonda sona eren Yabancı Damat final yaptıktan sonra Beyaz Melek, Canım Ailem, Hayat Devam Ediyor, Muhteşem Yüzyıl, Doksanlar gibi pek çok yapımla yeniden kamera karşısına geçti.
Usta oyuncunun sosyal medyada paylaşılan bir röportaj videosu gündem oldu. Kucağındaki kedisiyle kendisini sevenlere teşekkür eden Arif Erkin'in söze başlama şekli herkesi çok duygulandırdı.
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Usta oyuncunun "Ben Arif Erkin. Belki ismimi tanımazsınız, Yabancı Damat dizisindeki 'Memik Dede'" diyerek kendisinin unutulduğunu sanması boğazları düğümledi desek yeridir.
Arif Erkin'in samimi selamı ve içe dokunan sözlerinden sonra sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.
Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can karakterine hayat veren Ozan Uğurlu'da Arif Erkin'i bu sözlerle anlatmıştı 👇
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Bizler seni hiç unutmayız usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu... Nam-ı diğer Zülfikar Ağa, Memik Dede, Cabbar Ağa, Piri Mehmet Paşa...
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