"Torpil" İddialarının Havada Uçuştuğu MasterChef'te Finale 2 Hafta Kala Batuhan'ın Elenmesine Tepki Yağdı!
"Torpil" İddialarının Havada Uçuştuğu MasterChef'te Finale 2 Hafta Kala Batuhan'ın Elenmesine Tepki Yağdı!
MasterChef'te finale iki hafta kala favori yarışmacılardan biri olan Batuhan elendi. Batuhan'ın elenmesiyle de sosyal medyadan pek çok yorum yapıldı.
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MasterChef All Star'da finale artık gerçekten sayılı günler kaldı.
Sürekli torpil iddialarının konuşulduğu sezonda, iddialı yarışmacılardan biri olan Batuhan'ın elenmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
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