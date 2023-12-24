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"Torpil" İddialarının Havada Uçuştuğu MasterChef'te Finale 2 Hafta Kala Batuhan'ın Elenmesine Tepki Yağdı!

"Torpil" İddialarının Havada Uçuştuğu MasterChef'te Finale 2 Hafta Kala Batuhan'ın Elenmesine Tepki Yağdı!

MasterChef Türkiye
themyscira - Misafir Editör
25.12.2023 - 01:22

MasterChef'te finale iki hafta kala favori yarışmacılardan biri olan Batuhan elendi. Batuhan'ın elenmesiyle de sosyal medyadan pek çok yorum yapıldı.

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MasterChef All Star'da finale artık gerçekten sayılı günler kaldı.

MasterChef All Star'da finale artık gerçekten sayılı günler kaldı.

Ayrıntıları burada sizlerle paylaşmıştık:

Sürekli torpil iddialarının konuşulduğu sezonda, iddialı yarışmacılardan biri olan Batuhan'ın elenmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Sürekli torpil iddialarının konuşulduğu sezonda, iddialı yarışmacılardan biri olan Batuhan'ın elenmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

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Siz Batuhan'ın elenmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Siz Batuhan'ın elenmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

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