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Büyük Finale İki Hafta Kala Tüm Dokunulmazlıkları Mavi Takımın Kazandığı MasterChef All Star'da Kim Elendi?

Büyük Finale İki Hafta Kala Tüm Dokunulmazlıkları Mavi Takımın Kazandığı MasterChef All Star'da Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
themyscira - Misafir Editör
25.12.2023 - 00:19

MasterChef All Star'da büyük finale yalnızca iki hafta kaldı. Heyecanın doruklara ulaştığı yarışmada bu hafta hangi yarışmacı elendi?

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Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı Dilara olmuştu.

Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı Dilara olmuştu.

Dilara'nın ardından iyiden iyiye karışan ortalıktan sonra Mavi takım kaptanı Tahsin, Kırmızı takım kaptanı ise Eren oldu.

Dilara'nın ardından iyiden iyiye karışan ortalıktan sonra Mavi takım kaptanı Tahsin, Kırmızı takım kaptanı ise Eren oldu.
Dilara'nın ardından iyiden iyiye karışan ortalıktan sonra Mavi takım kaptanı Tahsin, Kırmızı takım kaptanı ise Eren oldu.

Mavi takım Tahsin, Sergen, Barbaros ve Hasan'dan oluşurken;

Mavi takım Tahsin, Sergen, Barbaros ve Hasan'dan oluşurken;

Kırmızı takımda Eren, Esra, Kıvanç ve Batuhan yer aldı.

Kırmızı takımda Eren, Esra, Kıvanç ve Batuhan yer aldı.

Haftanın bütün dokunulmazlıklarını Mavi takım kazandı.

Haftanın bütün dokunulmazlıklarını Mavi takım kazandı.
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Bireysel dokunulmazlığı Kıvanç'ın almasının ardından,

Bireysel dokunulmazlığı Kıvanç'ın almasının ardından,

Haftanın ilk eleme adayı Esra oldu.

Haftanın ilk eleme adayı Esra oldu.

İkinci bireysel dokunulmazlığı Eren kazanırken,

İkinci bireysel dokunulmazlığı Eren kazanırken,

Eleme adayı ise Batuhan oldu.

Eleme adayı ise Batuhan oldu.

Üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından bireysel dokunulmazlığı yeniden Kıvanç kazanırken,

Üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından bireysel dokunulmazlığı yeniden Kıvanç kazanırken,
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Eleme adayı mecburen Eren oldu.

Eleme adayı mecburen Eren oldu.

Haftanın ödül oyununu da yine Eren kazandı.

Haftanın ödül oyununu da yine Eren kazandı.

Bireysel oynanan oyun sonucu son eleme adayı Sergen oldu.

Bireysel oynanan oyun sonucu son eleme adayı Sergen oldu.

Bu hafta yarışmaya veda eden isim Batuhan oldu.

Bu hafta yarışmaya veda eden isim Batuhan oldu.
onedio.com

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