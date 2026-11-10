Arada Altı Yıl Var! Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın Pozlarındaki Benzerlik Dikkat Çekti

Serenay Sarıkaya, koyu renk kot takımıyla verdiği pozda tıpkı Erçel gibi bir ayağını televizyonun üzerine koydu. Erçel'in beyazlar içinde daha dik durduğu kareye karşılık Sarıkaya objektife doğru eğildi. Kıyafetler ve duruş değişse de açık renk fon, yerdeki kablolar ve oyuncuların kendi görüntülerini taşıyan ekranlar iki kareyi birbirine yaklaştırdı.

Kolajın alt sırasında da benzer bir ayrıntı vardı. Erçel'in kollarını yukarı kaldırdığı karenin yanında, Sarıkaya'nın el kamerasını havaya kaldırıp ona baktığı poz yer aldı. İki çekim tek tek bakıldığında farklı stilleriyle öne çıkıyor. Yan yana gelen karelerde ise benzerlik dikkat çekti.