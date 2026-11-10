Arada Altı Yıl Var! Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın Pozlarındaki Benzerlik Dikkat Çekti
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Hande Erçel'in 2020'deki çekimi, Serenay Sarıkaya'nın 2026'da verdiği pozlarla yeniden gündeme geldi. İki oyuncunun altı yıl arayla çekilen kareleri yan yana gelince benzerlik dikkat çekti. Üst üste dizilen eski televizyonlardan ayaklarını ekranların üzerine koyarak verdikleri pozlara kadar iki çekimde de ortak detaylar vardı.
Hande Erçel'in 2020'de verdiği pozlar yeniden gündeme geldi.
Serenay Sarıkaya'nın 2026 çekimiyle yan yana gelince benzerlik ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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