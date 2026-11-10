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Arada Altı Yıl Var! Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın Pozlarındaki Benzerlik Dikkat Çekti

Arada Altı Yıl Var! Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın Pozlarındaki Benzerlik Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 15:16
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Hande Erçel'in 2020'deki çekimi, Serenay Sarıkaya'nın 2026'da verdiği pozlarla yeniden gündeme geldi. İki oyuncunun altı yıl arayla çekilen kareleri yan yana gelince benzerlik dikkat çekti. Üst üste dizilen eski televizyonlardan ayaklarını ekranların üzerine koyarak verdikleri pozlara kadar iki çekimde de ortak detaylar vardı.

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Hande Erçel'in 2020'de verdiği pozlar yeniden gündeme geldi.

Hande Erçel'in 2020'de verdiği pozlar yeniden gündeme geldi.

Hande Erçel, 2020 tarihli çekimin bir karesinde beyaz bir takımı gümüş renkli botlarla tamamlamıştı. Açık renkli stüdyoda üst üste dizilen eski televizyonların yanında duran oyuncu, bir ayağını ekranlardan birinin üzerine koyup objektife bakıyordu. Televizyonlarda da Erçel'in farklı portreleri görünüyordu.

Çekimin bir başka karesinde ise Erçel bu kez siyah bir elbiseyle kamera karşısındaydı. Kollarını yukarı kaldırdığı pozda televizyonlar arkasında kalırken, zemine yayılan kablolar da kadrajın bir parçasıydı. Altı yıl sonra bu kareleri yeniden gündeme getiren de Serenay Sarıkaya'nın çekiminde benzer bir dekorun ve pozların kullanılması oldu.

Serenay Sarıkaya'nın 2026 çekimiyle yan yana gelince benzerlik ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın 2026 çekimiyle yan yana gelince benzerlik ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya, koyu renk kot takımıyla verdiği pozda tıpkı Erçel gibi bir ayağını televizyonun üzerine koydu. Erçel'in beyazlar içinde daha dik durduğu kareye karşılık Sarıkaya objektife doğru eğildi. Kıyafetler ve duruş değişse de açık renk fon, yerdeki kablolar ve oyuncuların kendi görüntülerini taşıyan ekranlar iki kareyi birbirine yaklaştırdı.

Kolajın alt sırasında da benzer bir ayrıntı vardı. Erçel'in kollarını yukarı kaldırdığı karenin yanında, Sarıkaya'nın el kamerasını havaya kaldırıp ona baktığı poz yer aldı. İki çekim tek tek bakıldığında farklı stilleriyle öne çıkıyor. Yan yana gelen karelerde ise benzerlik dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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