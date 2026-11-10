Sözler Boğazında Düğümlendi! Çağla Şıkel, Atatürk'ü Canlı Yayında Gözleri Dolarak Andı

Programın açılışında 10 Kasım mesajını paylaşan Çağla Şıkel'in gözleri doldu. Konuşmasına devam etmekte zorlanan sunucu, bir an durup derin bir nefes aldı. Ardından Atatürk'ü, fikirlerini ve bıraktığı emaneti her geçen gün daha büyük bir özlem ve minnetle andığını dile getirdi.