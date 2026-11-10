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Sözler Boğazında Düğümlendi! Çağla Şıkel, Atatürk'ü Canlı Yayında Gözleri Dolarak Andı

Sözler Boğazında Düğümlendi! Çağla Şıkel, Atatürk'ü Canlı Yayında Gözleri Dolarak Andı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 13:44
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı. Çağla Şıkel de NOW ekranlarında yayımlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programına 10 Kasım mesajıyla başladı. Atatürk'ü anarken gözleri dolan Şıkel, konuşmakta zorlandı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde de özlemle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde de özlemle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Vefatının üzerinden 88 yıl geçerken 10 Kasım'ın simgesi olan 09.05'te Ata'nın anısına saygı duruşunda bulunuldu.

10 Kasım anması televizyon yayınlarına da yansıdı. NOW'ın hafta içi canlı yayımlanan sabah kuşağı programı Çağla ile Yeni Bir Gün'ün açılışında Çağla Şıkel, sözü Atatürk'e ve Cumhuriyet'e getirdi.

Çağla Şıkel, canlı yayında Atatürk'ü anarken konuşmakta zorlandı.

Programın açılışında 10 Kasım mesajını paylaşan Çağla Şıkel'in gözleri doldu. Konuşmasına devam etmekte zorlanan sunucu, bir an durup derin bir nefes aldı. Ardından Atatürk'ü, fikirlerini ve bıraktığı emaneti her geçen gün daha büyük bir özlem ve minnetle andığını dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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