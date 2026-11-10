Sözler Boğazında Düğümlendi! Çağla Şıkel, Atatürk'ü Canlı Yayında Gözleri Dolarak Andı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde de özlemle anıldı.
Çağla Şıkel, canlı yayında Atatürk'ü anarken konuşmakta zorlandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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