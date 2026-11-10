CRUSH, Atatürk'ü Vefatının 88. Yıl Dönümünde “Bülbülüm Altın Kafeste” ile Andı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 88 yıl geçti. 10 Kasım'da saat 09.05'te Ata'nın anısına saygı duruşunda bulunuldu. Müzik grubu CRUSH da 10 Kasım için hazırladığı videoda “Bülbülüm Altın Kafeste”yi seslendirdi.
Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı.
CRUSH, Atatürk'ü “Bülbülüm Altın Kafeste” ile andı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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