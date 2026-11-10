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CRUSH, Atatürk'ü Vefatının 88. Yıl Dönümünde “Bülbülüm Altın Kafeste” ile Andı

CRUSH, Atatürk'ü Vefatının 88. Yıl Dönümünde “Bülbülüm Altın Kafeste” ile Andı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 10:54
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 88 yıl geçti. 10 Kasım'da saat 09.05'te Ata'nın anısına saygı duruşunda bulunuldu. Müzik grubu CRUSH da 10 Kasım için hazırladığı videoda “Bülbülüm Altın Kafeste”yi seslendirdi.

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Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Vefatının 88. yıl dönümünde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve Ata'nın anısına saygı duruşunda bulunuldu.

CRUSH, Atatürk'ü “Bülbülüm Altın Kafeste” ile andı.

Idol House Türkiye yarışmasında bir araya gelen CRUSH, 10 Kasım için hazırladığı videoda “Bülbülüm Altın Kafeste”yi seslendirdi. Siyah-beyaz videoda grubun yedi üyesi sahnede yan yana gelerek türküyü birlikte söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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