Ali Koç'un Eşi Nevbahar Koç'un Soyağacı Gündemde: Soyadını Atatürk'ün Verdiği İddia Edildi
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Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ Koç'un ailesi gündemde. Babası Turgut Demirağ, annesi 1970 Türkiye Güzeli Afet Tuğbay olan Koç'un soyağacı yeniden konuşulmaya başladı. Tavır Gazetesi'ne dayandırılan iddialara göre Demirağ soyadını bizzat Atatürk verdi, aile ticaretten havacılığa uzanan çok sayıda ilke imza attı.
Nevbahar Demirağ Koç, Ali Koç ile 2005'te evlendi; babası Turgut Demirağ, annesi 1970 Türkiye Güzeli Afet Tuğbay.
Demirağ soyadının Atatürk tarafından verildiği iddia edildi.
Demirağ ailesi için demiryolundan havacılığa uzanan başarılar sıralanıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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