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Ali Koç'un Eşi Nevbahar Koç'un Soyağacı Gündemde: Soyadını Atatürk'ün Verdiği İddia Edildi

Ali Koç'un Eşi Nevbahar Koç'un Soyağacı Gündemde: Soyadını Atatürk'ün Verdiği İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 12:46
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Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ Koç'un ailesi gündemde. Babası Turgut Demirağ, annesi 1970 Türkiye Güzeli Afet Tuğbay olan Koç'un soyağacı yeniden konuşulmaya başladı. Tavır Gazetesi'ne dayandırılan iddialara göre Demirağ soyadını bizzat Atatürk verdi, aile ticaretten havacılığa uzanan çok sayıda ilke imza attı.

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Nevbahar Demirağ Koç, Ali Koç ile 2005'te evlendi; babası Turgut Demirağ, annesi 1970 Türkiye Güzeli Afet Tuğbay.

Nevbahar Demirağ Koç, Ali Koç ile 2005'te evlendi; babası Turgut Demirağ, annesi 1970 Türkiye Güzeli Afet Tuğbay.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ Koç, Demirağ ailesine mensup. İş insanı Ali Koç ile 2005 yılında evlenen Koç'un iki çocuğu var. Babası film yapımcısı Turgut Demirağ, annesi ise 1970 yılında Türkiye Güzeli seçilen Afet Tuğbay. Turgut Demirağ'ın Türkiye'nin ilk uzun metrajlı animasyon filmini çektiği öne sürüldü.

Demirağ soyadının Atatürk tarafından verildiği iddia edildi.

Demirağ soyadının Atatürk tarafından verildiği iddia edildi.

Tavır Gazetesi'ne dayandırılan iddiaya göre Demirağ soyadı, demiryolu inşaatlarındaki yüksek çalışma temposu ve hız nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildi.

Demirağ ailesi için demiryolundan havacılığa uzanan başarılar sıralanıyor.

Demirağ ailesi için demiryolundan havacılığa uzanan başarılar sıralanıyor.

İddiaya göre Demirağ ailesi, 1012 kilometrelik demiryolu ağını kendi kaynaklarıyla inşa etti. Gök Okulu adıyla ilk sivil havacılık okulu ve ilk özel havalimanı kuruldu, Nu.D-38 adlı yerli uçak üretildi. Aile ayrıca TEZ Sigorta adıyla ilk yerli sigorta şirketini kurdu ve 'Türk Zaferi' markasıyla ilk yerli sigara kâğıdını üretti. İstanbul'daki çok sayıda hanın da aileye ait olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ailenin devlet bankalarından fazla nakit gücüne sahip olduğu da iddialar arasında yer aldı. Koç ve Sabancı ailelerinin ise o dönemde ticari hayatlarının başında olduğu belirtildi.

Kaynak: Tavır Gazetesi

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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