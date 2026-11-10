Ali Koç'un Eşi Nevbahar Koç'un Soyağacı Gündemde: Soyadını Atatürk'ün Verdiği İddia Edildi

İddiaya göre Demirağ ailesi, 1012 kilometrelik demiryolu ağını kendi kaynaklarıyla inşa etti. Gök Okulu adıyla ilk sivil havacılık okulu ve ilk özel havalimanı kuruldu, Nu.D-38 adlı yerli uçak üretildi. Aile ayrıca TEZ Sigorta adıyla ilk yerli sigorta şirketini kurdu ve 'Türk Zaferi' markasıyla ilk yerli sigara kâğıdını üretti. İstanbul'daki çok sayıda hanın da aileye ait olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ailenin devlet bankalarından fazla nakit gücüne sahip olduğu da iddialar arasında yer aldı. Koç ve Sabancı ailelerinin ise o dönemde ticari hayatlarının başında olduğu belirtildi.

Kaynak: Tavır Gazetesi