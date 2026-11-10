Melike Şahin Oğlu Ali Robin'le Poz Verdi: Yakasındaki "Diva Yorgun" Yazılı Altın Takı Dikkat Çekti

Melike Şahin, yaklaşık altı yıl birlikte olduğu iş insanı Sedat Arpalık ile 2023 yılının mayıs ayında sade bir törenle dünyaevine girdi. Hayatlarını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden çift, evliliklerini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Şahin, 2025'te evliliklerinin 2. yılında eşine 'Dünyada 8., dünya evinde ve garip'le 2. yılımız kutlu olsun. Bütün yıllar bizim olsun kocam' notuyla romantik bir paylaşım yapmıştı.