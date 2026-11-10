Melike Şahin Oğlu Ali Robin'le Poz Verdi: Yakasındaki "Diva Yorgun" Yazılı Altın Takı Dikkat Çekti
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Şarkıcı Melike Şahin, ekim ayında dünyaya getirdiği oğlu Ali Robin ile yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Karelerde Şahin'in yakasındaki 'Diva Yorgun' yazılı altın takı da dikkat çekti. Doğum hediyesi olarak aldığı öğrenilen özel tasarım takının kimden geldiği belirtilmedi.
Melike Şahin, Canın Beni Çekti, Nasır ve Diva Yorgun gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Melike Şahin, yaklaşık altı yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile 2023'te evlendi.
Ekimde anne olan Melike Şahin, oğlu Ali Robin'le paylaştığı karelerde yakasındaki "Diva Yorgun" yazılı altın takıyla dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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