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Melike Şahin Oğlu Ali Robin'le Poz Verdi: Yakasındaki "Diva Yorgun" Yazılı Altın Takı Dikkat Çekti

Melike Şahin Oğlu Ali Robin'le Poz Verdi: Yakasındaki "Diva Yorgun" Yazılı Altın Takı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 11:46
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Şarkıcı Melike Şahin, ekim ayında dünyaya getirdiği oğlu Ali Robin ile yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Karelerde Şahin'in yakasındaki 'Diva Yorgun' yazılı altın takı da dikkat çekti. Doğum hediyesi olarak aldığı öğrenilen özel tasarım takının kimden geldiği belirtilmedi.

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Melike Şahin, Canın Beni Çekti, Nasır ve Diva Yorgun gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Melike Şahin, Canın Beni Çekti, Nasır ve Diva Yorgun gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji mezunu olan Melike Şahin, müziğe lise yıllarında Timur Selçuk'tan şan dersleri alarak başladı. 2017'ye kadar Baba Zula'nın vokalistliğini yaptı.

Bi' Fırlatsam, Deli Kan, Sevmek Suçsa Suçluyum, Kara Orman, Canın Beni Çekti, Nasır ve Diva Yorgun gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2021'de Merhem, 2024'te Akkor albümlerini çıkaran Şahin, O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda da yer aldı.

Melike Şahin, yaklaşık altı yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile 2023'te evlendi.

Melike Şahin, yaklaşık altı yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile 2023'te evlendi.

Melike Şahin, yaklaşık altı yıl birlikte olduğu iş insanı Sedat Arpalık ile 2023 yılının mayıs ayında sade bir törenle dünyaevine girdi. Hayatlarını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden çift, evliliklerini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Şahin, 2025'te evliliklerinin 2. yılında eşine 'Dünyada 8., dünya evinde ve garip'le 2. yılımız kutlu olsun. Bütün yıllar bizim olsun kocam' notuyla romantik bir paylaşım yapmıştı.

Ekimde anne olan Melike Şahin, oğlu Ali Robin'le paylaştığı karelerde yakasındaki "Diva Yorgun" yazılı altın takıyla dikkat çekti.

Ekimde anne olan Melike Şahin, oğlu Ali Robin'le paylaştığı karelerde yakasındaki "Diva Yorgun" yazılı altın takıyla dikkat çekti.

Melike Şahin, 28 Nisan 2026'daki İstanbul konserinde hamile olduğunu sahneden duyurmuştu. Şarkıcı, ekim ayında bir erkek bebek dünyaya getirdi ve oğullarına Ali Robin ismini verdi.

Anne olduktan sonra oğluyla geçirdiği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşan Şahin, son olarak oğluyla çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Karelerde Şahin'in yakasındaki 'Diva Yorgun' yazılı altın takı dikkat çekti. Şarkıcının doğum hediyesi olarak aldığı öğrenilen özel tasarım takının kimden geldiği belirtilmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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