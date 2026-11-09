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TSK'dan İhraç Edilen 5 Teğmene İddianame Hazırlandı, 4 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

TSK'dan İhraç Edilen 5 Teğmene İddianame Hazırlandı, 4 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 17:47
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Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihli mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu'nun iddianamedeki suçlaması “iftira” olarak yer aldı. İddianamede ihraç sürecinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten ve şu anda Genelkurmay Başkanı olan Selçuk Bayraktaroğlu “mağdur” sıfatıyla bulunuyor. Teğmenlerin ilk duruşması 9 Şubat 2027'de yapılacak.

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Savcılık 5 teğmenin iftiradan yargılanmasını istedi.

Savcılık 5 teğmenin iftiradan yargılanmasını istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında iddianame hazırladı. Savcılık, beş teğmenin “iftira” suçlamasıyla yargılanmasını talep etti. İddianamede, teğmenlerin ihraç edildiği süreçte Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten ve şu anda Genelkurmay Başkanı olan Selçuk Bayraktaroğlu “mağdur” olarak yer aldı. İhraç kararını veren dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise dosyada “müşteki” sıfatıyla bulunuyor.

İhraç kararı 5'e karşı 4 oyla alınmıştı.

İhraç kararı 5'e karşı 4 oyla alınmıştı.

Beş teğmenin TSK ile ilişiğinin kesilmesine yönelik karar, Yüksek Disiplin Kurulu'nda yapılan oylamada 5'e karşı 4 oyla kabul edilmişti. Teğmenlerin avukatları, karar sürecinde kurul üyeleri üzerinde baskı kurulduğunu ve bu müdahale sonucunda bazı oyların değiştirildiğini öne sürdü. Avukatlar bu iddialara dayanarak Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuruyla ilgili yürütülen incelemede ise iddiaları doğrulayacak yeterli kanıt bulunamadığı değerlendirilmiş ve herhangi bir işlem yapılmamıştı.

Kurul üyeleri de şikayetçi oldu.

Kurul üyeleri de şikayetçi oldu.

Teğmenlerin suç duyurusunun ardından, ihraç kararında görev alan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de şikayetçi oldu. Üyelerin başvurusu üzerine hazırlanan iddianamede, oylamaya müdahale edildiği ve üyelerin baskıyla karar değiştirdiği yönündeki iddiaların kanıtlarla ortaya konulamadığı belirtildi. Savcılık değerlendirmesinde, kurul üyelerine oylarını değiştirmeleri yönünde bir emir ya da talimat verildiğini gösteren tanık anlatımı, yazılı belge veya başka bir somut delile ulaşılamadığı ifade edildi. Bu değerlendirmeler doğrultusunda teğmenlerin dile getirdiği iddiaların “iftira” suçunu oluşturduğu savunuldu.

Savcılık 1 ile 4 yıl arasında hapis istedi.

Savcılık 1 ile 4 yıl arasında hapis istedi.

Dört sayfalık iddianamede beş teğmen için Türk Ceza Kanunu'nun 267/1'inci maddesi kapsamında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca, teğmenlerin mahkum edilmesi ihtimalinde TCK'nin 53'üncü maddesi kapsamında belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarını da talep etti. Davanın ilk duruşması 9 Şubat 2027 tarihinde yapılacak.

Her şey 30 Ağustos 2024'te başladı.

Her şey 30 Ağustos 2024'te başladı.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, resmi törende askerlik yeminini ettikten sonra ayrıca toplandı. Yaklaşık 400 teğmenden oluşan grup kılıç çatıp hep bir ağızdan “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diyerek, dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde “subaylık yemini” okudu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından 5 teğmen, disiplinsizlik ve TSK'yı tartışılır hale getirme gerekçesiyle oy çokluğuyla TSK'dan ihraç edildi. Olay sonrası idari soruşturmalarla 5 teğmen ve 3 disiplin amirine “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verildi. Ankara 21. İdare Mahkemesi, Deniz Demirtaş'ın ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti. Teğmenlerin Komutanı Albay Mustafa Alper Topsakal da Ankara 19. İdare Mahkemesi tarafından cezanın ölçülü olmadığı gerekçesiyle göreve iade edildi. Ankara 4. İdare Mahkemesi ise mevzuattan kaldırılan andın okunmasına katılan teğmen M.T. hakkında emre itaatsizlikten verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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