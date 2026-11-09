TSK'dan İhraç Edilen 5 Teğmene İddianame Hazırlandı, 4 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
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Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihli mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu'nun iddianamedeki suçlaması “iftira” olarak yer aldı. İddianamede ihraç sürecinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten ve şu anda Genelkurmay Başkanı olan Selçuk Bayraktaroğlu “mağdur” sıfatıyla bulunuyor. Teğmenlerin ilk duruşması 9 Şubat 2027'de yapılacak.
Savcılık 5 teğmenin iftiradan yargılanmasını istedi.
İhraç kararı 5'e karşı 4 oyla alınmıştı.
Kurul üyeleri de şikayetçi oldu.
Savcılık 1 ile 4 yıl arasında hapis istedi.
Her şey 30 Ağustos 2024'te başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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