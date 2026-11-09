TSK'dan İhraç Edilen 5 Teğmene İddianame Hazırlandı, 4 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Beş teğmenin TSK ile ilişiğinin kesilmesine yönelik karar, Yüksek Disiplin Kurulu'nda yapılan oylamada 5'e karşı 4 oyla kabul edilmişti. Teğmenlerin avukatları, karar sürecinde kurul üyeleri üzerinde baskı kurulduğunu ve bu müdahale sonucunda bazı oyların değiştirildiğini öne sürdü. Avukatlar bu iddialara dayanarak Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuruyla ilgili yürütülen incelemede ise iddiaları doğrulayacak yeterli kanıt bulunamadığı değerlendirilmiş ve herhangi bir işlem yapılmamıştı.