Mahkeme Kararını Verdi: Teğmenlerin Komutanının TSK’dan İhracı İptal Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.12.2025 - 15:33

Kara Harp Mezuniyeti yemin töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen teğmenler ihraç edilmişti. Hakkında ihraç kararı bulunan isimlerden biri de teğmenlerin komutanı Albay Mustafa Alper Topsakal’dı. Ankara 19. İdare Mahkemesi, Albay Mustafa Alper Topsakal hakkındaki Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesilmesine yönelik kararın iptaline hükmetti. 

Kaynak: ANKA

Topsakal’ın avukatı Cengiz Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nda icra edilen mezuniyet ve sancak devir teslim töreni sonrasında yaşananlar nedeniyle hakkında TSK’dan ayırma cezası verilen müvekkilim Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal için açılan iptal davasında idare mahkemesince ayırma cezası işleminin iptaline karar verilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne askeri öğrencilik yılları dahil 32 yıla yakın üstün bir vazife ve disiplin anlayışıyla hizmet eden, terörle mücadele görevlerinde uzun yıllar fedakarca görev yapan bu kahraman subay hakkındaki hukuka aykırı ayırma cezasının idare mahkemesince iptaline karar verilmesi son derece kıymetlidir.

Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal’ın yeniden TSK saflarında fedakarca hizmetine devam edecek olması nedeniyle büyük bir mutluluk duymaktayız. Müvekkilimin, hakkındaki kararın gereği olarak Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevine geri döndüğünde de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanı, milleti ve devleti için fedakarlıkla ve sadakatle çalışmaya devam edeceğinin bilinmesini isteriz.”

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
