Mahkeme Kararını Verdi: Teğmenlerin Komutanının TSK’dan İhracı İptal Edildi
Kara Harp Mezuniyeti yemin töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen teğmenler ihraç edilmişti. Hakkında ihraç kararı bulunan isimlerden biri de teğmenlerin komutanı Albay Mustafa Alper Topsakal’dı. Ankara 19. İdare Mahkemesi, Albay Mustafa Alper Topsakal hakkındaki Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesilmesine yönelik kararın iptaline hükmetti.
Kaynak: ANKA
Topsakal’ın avukatı Cengiz Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
